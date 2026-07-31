Estudiantes celebran la repetición del examen en la UNAM de México tras trampas con IA

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Diego Estrada

Ciudad de México, 31 jul (EFE).- La decisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de aplicar un examen de control presencial para confirmar el ingreso a licenciatura fue recibida con resignación, incertidumbre e incluso respaldo por aspirantes que consideran que la medida puede devolver credibilidad al proceso, tras las irregularidades detectadas en la prueba en línea por el uso de inteligencia artificial.

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Aunque la universidad aclaró que el examen de control no constituye una acusación individual contra quienes fueron seleccionados en la primera prueba que se hizo en línea, miles de aspirantes deberán volver a demostrar sus conocimientos para conservar un lugar en la institución.

Tras esta decisión, Luis Eduardo Suárez, de 18 años, quien no obtuvo un lugar en la licenciatura de Médico Cirujano, aplaudió la repetición del examen al considerarlo algo necesario.

"Considero que muchas de esas personas que quedaron justamente, pues obviamente se quedarían otra vez justamente. Para mí la mejor manera de repetir la prueba es siempre de manera presencial", explicó a EFE.

El joven señaló que, más allá del resultado, lo importante es que la universidad restablezca la confianza en uno de los procesos de admisión más competitivos del país.

"No me parece justo que haya personas ahí que no merecen estar ahí (...) Espero que el año siguiente la transparencia aumente para que yo pueda aplicar sin ningún miedo a la universidad", afirmó.

La incertidumbre también alcanza a quienes sí fueron admitidos.

Georgina Córdoba, de 35 años, logró un lugar para estudiar Derecho, pero ahora deberá acudir al examen de control para confirmar su ingreso. Aun así, considera que la decisión es preferible a mantener las dudas sobre el proceso.

"Yo no me niego a que se repita porque creo que si tienes el conocimiento, no se te olvida (...) Siento incertidumbre porque finalmente no se pueden tomar decisiones", dijo a EFE.

Para ella, la principal afectación ha sido la pérdida de confianza en la institución, en medio de las sospechas de que estudiantes recurrieron a la inteligencia artificial (IA) en la prueba de acceso.

"Se está poniendo un poquito en duda la credibilidad y seriedad de la UNAM", advirtió.

No obstante, la incertidumbre y preocupación persiste entre quienes denunciaron que sus exámenes fueron cancelados sin una explicación clara.

Es el caso de Ismael Martínez Cristóbal, quien asegura haber seguido todas las reglas de la convocatoria.

"Realmente yo hice el proceso con todas las normas que nos habían puesto dentro de la convocatoria, cumplí los requisitos para que se hiciera un examen de manera correcta. Lo que sucedió conmigo fue una cancelación sin ninguna justificación clara", sostuvo.

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El aspirante aseguró que existen otros estudiantes en la misma situación y pidió que la investigación no se limite únicamente a los casos de posibles trampas."No nos han dado ningún tipo de argumento", lamentó.

La UNAM anunció este viernes que el examen de control se aplicará de forma presencial a los aspirantes previamente seleccionados y a otros con puntajes equivalentes, después de que una comisión técnica detectara anomalías estadísticas e indicios de irregularidades en el proceso de admisión 2026.

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La universidad informó que la evaluación busca garantizar la equidad del concurso y adelantó que próximamente dará a conocer las fechas y el procedimiento para su aplicación. EFE

(foto)