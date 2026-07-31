Embajadores de UE se reunirán el próximo lunes para abordar la crisis migratoria en Ceuta

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Bruselas, 31 jul (EFE).- Los embajadores de los países de la Unión Europea (UE) han sido convocados a una reunión extraordinaria el próximo lunes para abordar la crisis migratoria en Ceuta, según informaron este viernes fuentes comunitarias.

El encuentro servirá para "evaluar la evolución de la situación y facilitar la coordinación", detalló un portavoz irlandés, país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE este semestre.

Irlanda también ha convocado una reunión mañana sábado en el marco del mecanismo de Respuesta Política Integrada ante Crisis (ICPR), una herramienta comunitaria que ya se ha activado para hacer frente a crisis migratorias en el pasado.

Esta reunión "brindará a los expertos de los Estados miembros la oportunidad de debatir los movimientos hacia Ceuta en los últimos dos días, el número de personas que han regresado hoy a Marruecos, el apoyo que la UE está prestando a España para gestionar esta situación y las gestiones diplomáticas con Marruecos", explicó el portavoz.

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Por otro lado, la presidencia irlandesa ha constatado más de 37.500 personas han regresado voluntariamente a Marruecos y que no se están produciendo desplazamientos desde Ceuta hacia el continente europeo ni hacia otros Estados miembros, aunque ha lamentado la pérdida de vidas en el cruce fronterizo, hasta el momento 57.

También señalaron que el ministro de Justicia, Interior y Migración de Irlanda, Jim O’Callaghan, se ha puesto en contacto esta tarde con el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y le ha expresado "la solidaridad de la presidencia irlandesa con los esfuerzos de España y la Unión Europea para hacer frente al aumento de las llegadas desde Marruecos a Ceuta". EFE

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