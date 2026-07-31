Gobierno de Unidad Nacional de Libia declara estado de emergencia en Trípoli por protestas

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Túnez, 31 jul (EFE).- El Gobierno de Unidad Nacional (GUN) de Libia -que administra el oeste del país- declaró este viernes el estado de emergencia en Trípoli y alrededores tras el avance de la milicia autónoma Rada hacia las zonas periféricas de la capital, en un momento crítico desencadenado por protestas populares que piden la caída del Ejecutivo.

La declaración fue emitida por el jefe del Aparato de Seguridad General y Despliegues, Abdullah Tarabulsi, que organizó el dispositivo "Seguridad Pública", tras casi una semana de protestas de grupos populares que bloquearon más de una docena de instituciones gubernamentales y empresas públicas, para exigir la "caída" del GUN.

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La milicia independiente Rada, conocida como Fuerza de Disuasión, se desplegó por Trípoli tras un acuerdo con el primer ministro del GUN, Abdelhamid Dbeiba, con el objetivo de garantizar la seguridad en la capital ante el avance de los manifestantes con los bloqueos y promesas de "grandes movilizaciones".

Pese a los despliegues, los manifestantes, liderados por el grupo denominado Movimiento del Mercado del Viernes, difundieron un comunicado en el que aseguran que continuarán con las protestas hasta que la caída del Gobierno, "siempre de manera pacífica y sin violencia".

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Además, explicaron que la decisión de desplegar en Trípoli efectivos de la Fuerza de Disuasión Rada "coincide con las demandas planteadas por el movimiento desde el principio de las protestas", que comenzaron la madrugada del lunes.

"Consideramos estas decisiones como una ganancia que se atribuye a Trípoli y a su gente, y a todos los que se han mantenido del lado de la justicia", señalaron en la nota, en la que reiteraron su disposición a continuar con el cierre de las instituciones hasta que se cumplan las demandas del pueblo.

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Hasta el momento, el grupo bloqueó y boicoteó los trabajos de, al menos, una docena de instituciones gubernamentales, entre ellas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Alto Consejo Presidencial -que tiene el rol de Jefatura de Estado encargada-, la Autoridad Anticorrupción y varias empresas estatales.

Entre estas, se encuentra la Compañía General de Electricidad, cuyas instalaciones fueron tomadas el lunes por miembros del movimiento, que bloquearon los trabajos del personal.

Además, irrumpieron en infraestructuras petroleras y gasísticas y cerraron "las líneas de gas utilizadas para operar en las centrales eléctricas, lo que podría provocar el colapso de la red", según las autoridades.

Ante esta crisis, Dbeiba ordenó la intervención de efectivos del Ministerio de Defensa y de la Presidencia del Estado Mayor para recuperar el control de las empresas públicas.

Tras la intervención, se restablecieron las actividades de las compañías, que mantienen la vigilancia permanente, ante amenazas de "colapso" por parte de los manifestantes.

Los líderes populares ordenaron a las instituciones bloqueadas "continuar con la desobediencia civil total y no reabrir sus locales", ya que -aseguraron- "las acciones no pararán hasta la caída del gobierno de Dbeiba".

Desde 2014, tras las últimas elecciones legislativas, Libia está dividida institucionalmente, con el GUN al frente del oeste, mientras el este está tutelado por el mariscal Jalifa Haftar.

La ONU y Estados Unidos buscan la unificación, con la celebración de unas elecciones que acaben con la crisis en Libia, que comenzó en 2011 con el derrocamiento del dictador Muamar Gadafi, pero los avances son lentos y escasos. EFE

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