Perú atraviesa una alerta extrema por las altas temperaturas en pleno invierno

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Lima, 31 jul (EFE).- Perú atraviesa una alerta extrema por altas temperaturas en pleno invierno desde el jueves hasta al menos el sábado, debido a los efectos del fenómeno climatológico de El Niño, caracterizado por un inusitado calentamiento del mar que puede conllevar lluvias torrenciales en los siguientes meses.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) de Perú, del 30 de julio al 1 de agosto, continuará el incremento de la temperatura diurna, de moderada a extrema intensidad, en la costa y la sierra del país.

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La alerta extrema se extiende a toda la franja costera del país, mientras que el riesgo es entre fuerte y moderado en la cordillera de los Andes.

Para estos días se prevén temperaturas máximas entre 30 y 36 grados centígrados en la costa norte, donde El Niño es más intenso, mientras que se estiman valores de en 24 y 30 grados en la costa central, y de entre 23 y 30 grados en la costa sur.

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Asimismo, habrá escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que contribuirá al aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV), y se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 kilómetros por hora, principalmente durante las horas de la tarde.

La variación de la temperatura nocturna en la capital Lima ha sido en las últimas de hasta 5 grados centígrados por encima del promedio histórico, mientras que en el mar se ha llegado a registrar valores de 6 grados centígrados por encima de la media histórica.

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Esto ha llevado al Estudio Nacional Fenómeno de El Niño (Enfen) de Perú, que se encarga de seguir la evolución de este ciclo sin periodicidad fija, a pronosticar que los efectos pueden llegar a ser extraordinarios para finales de año, con lluvias que pueden causar grandes inundaciones en la costa norte del país. EFE

(foto) (vídeo)