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El desempleo en Colombia cae al 8,0 % en junio

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Bogotá, 31 jul (EFE).- La tasa de desempleo en Colombia cayó al 8,0 % en junio pasado, una reducción de 0,5 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025, mientras que la proporción de población ocupada informal se mantuvo en 55,1 %, informó este viernes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

"En junio de 2026, la Tasa de Desocupación nacional fue del 8,0%, 0,5 puntos porcentuales por debajo del mismo periodo de 2025", precisó el DANE.

La tasa de ocupación, entre tanto, fue del 59,4 %, es decir que 24,4 millones de ciudadanos tenían trabajo. De ellos, el 55,1 % estaban en la informalidad.

A nivel nacional, la población ocupada tuvo incremento significativo de 706.000 personas en el total nacional, con una variación del 3,0 % respecto al mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con el DANE, la brecha de género registró una reducción de 0,7 % al pasar de 3,9 % en junio de 2025, a 3,3 p.p. en junio de 2026. Para el total nacional, la tasa de desocupación se ubicó en 9,9 % para las mujeres, y en 6,6 % para los hombres.

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En las trece ciudades principales y áreas metropolitanas, la tasa de desempleo fue del 8,0 %, por debajo del 8,3 % registrado en el mismo periodo de 2025, según precisan los datos del DANE. EFE

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