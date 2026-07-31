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Denunciarán ante la CIDH presuntos casos de racismo estructural en Ecuador

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Quito, 31 jul (EFE).- La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) informó este viernes de que denunciará la próxima semana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presuntos casos de perfilamiento racial y racismo estructural en Ecuador.

Delegados de la organización no gubernamental sin fines de lucro estarán acompañados de representantes de la Fundación Mujeres de Asfalto y el activista Jimmy Ocles, a la que califican como víctima de perfilamiento racial.

La denuncia la presentarán el próximo 3 de agosto en el 196 Período de Sesiones de la CIDH para exponer su testimonio "y las afectaciones sobre perfilamiento racial y racismo estructural que enfrentan las poblaciones afrodescendientes en Ecuador", anotó.

Durante la audiencia, en Washington, presentarán un vídeo, información, documentación y testimonios sobre las afectaciones que aseguran haber sufrido comunidades afrodescendientes "como consecuencia de prácticas de discriminación racial, el uso desproporcionado de la fuerza, la militarización de los territorios y la aplicación prolongada de estados de excepción", dispuestos por el Ejecutivo para combatir la inseguridad.

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Las organizaciones solicitarán a la Comisión Interamericana que emita un pronunciamiento sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes para prevenir el perfilamiento racial, garantizar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas y promover políticas públicas orientadas a la reparación integral y la no repetición. EFE

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