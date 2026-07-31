Buruaga apuesta por "tender puentes" en el arranque de las celebraciones del Día de Cantabria

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La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha apostado por "tender puentes" y seguir el ejemplo del presidente de la Casa de Cantabria en México, Julio Gómez, que ha sido el pregonero este viernes de la 60ª edición del Día de Cantabria, y que ha dedicado "buena parte de su vida a tender puentes entre Cantabria y México".

Así lo ha afirmado la presidenta en el discurso que ha pronunciado en el Parque Conde San Diego de Cabezón de la Sal, donde, en el arranque de las celebraciones, ha pedido a los cientos de asistentes que defiendan los valores de la Constitución: "la libertad, la igualdad, la solidaridad, la concordia entre españoles y el reconocimiento de la diversidad de los pueblos que hacemos España".

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"Menos pensar en lo que nos distancia y más trabajar por aquello que nos permite avanzar juntos", ha incidido Buruaga, en un discurso en el que ha insistido en "transmitir y afianzar el valor del respeto frente a la polarización y el de la colaboración frente a la división".

Por otro lado, ha puesto en valor el Día de Cantabria como una fecha para sentirse "orgullosos" de ser "cántabros y españoles, sin complejos, sin exclusiones y sin necesidad de enfrentar una cosa con la otra".

Sobre Gómez, ha afirmado que representa "lo mejor de los valores y virtudes de nuestra tierra", ya que, para ella, "es un gran anfitrión y embajador de lo nuestro", y le ha definido como "un hijo muy querido del valle de Lamasón, y amante del folclore, los bolos, los colores del Racing, y el sabor de la gastronomía y la cultura de Cantabria".

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Además, ha indicado que el presidente de la Casa de Cantabria en México "pertenece a esa imponente emigración que durante siglos ha sembrado América y que nunca se ha olvidado de su tierra natal". "Cada año regresa puntualmente al pueblo de sus padres y a su casa materna, donde le gusta reposar, porque los recuerdos de la infancia tiran, y tira el amor a La Tierruca y a los amigos", ha añadido.

También, ha destacado la ayuda "imprescindible" prestada por Gómez y su "generosísima respuesta" para el traslado de los restos de la escritora, periodista, política y pedagoga Matilde de la Torre (Cabezón de la Sal, 1884-Ciudad de México, 1946) para enterrarla en su municipio natal, culminado el pasado marzo.

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Por su parte, Gómez ha solicitado a la presidenta que continúe su labor "de escucha y apoyo" a las Casas de Cantabria, que "desde la distancia" mantendrán su actividad, con la intención de que "los cántabros que se encuentran fuera de su tierra sigan sintiéndose como en casa" y de "enseñar Cantabria, sus costumbres y tradiciones, el juego de bolos, los bailes montañeses y la veneración a La Bien Aparecida".

Después del pregón ha tenido lugar una entrega de obsequios entre las partes implicadas. Acto seguido, han actuado conjuntamente el Grupo de Danzas Virgen del Campo y la Coral Voces Cántabras.

Han estado presentes el alcalde de Cabezón de la Sal, Víctor Reinoso, varios consejeros del Gobierno regional, parlamentarios autonómicos, concejales del Ayuntamiento, alcaldes y concejales de distintos municipios, y otras autoridades civiles y militares.

La fiesta del Día de Cantabria, que exalta las tradiciones regionales, se celebrará en Cabezón de la Sal el domingo 9 de agosto. Además, sus diez días de programación --del 31 de julio al 9 de agosto-- coinciden con las fiestas patronales del del municipio.

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