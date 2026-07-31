Bruselas acusa a Temu de no cooperar en una inspección por sorpresa

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La Comisión Europea ha remitido a PDD Holdings, propietaria de Temu, y a su filial WhaleCo Technology Limited, un pliego de cargos en el que expone su preocupación por "una posible obstrucción" a la inspección sin previo aviso de las instalaciones de WhaleCo en Irlanda el pasado mes de diciembre realizada en virtud del Reglamento sobre Subvenciones Extranjeras (FSR), lo que podría desembocar en una multa para la compañía de hasta el 1% del volumen de negocio del ejercicio precedente.

Las autoridades europeas llevaron a cabo entre el 2 y el 5 de diciembre del año pasado las inspecciones con el objetivo de recabar pruebas para su investigación tras los indicios de que Temu podría haber recibido subvenciones que distorsionan el mercado interior.

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La Comisión considera preliminarmente que Temu ha incumplido su obligación de cooperar activamente en varios aspectos relacionados con la inspección, señalando que la empresa no cumplió con varias solicitudes básicas formuladas por Bruselas, incluyendo peticiones de información sobre la organización y gestión de las actividades de Temu en la UE y las herramientas y sistemas informáticos utilizados, así como a la presentación de libros y registros específicos sobre las actividades de la empresa en la UE.

"Estas solicitudes son habituales en una investigación de competencia y suelen formularse en las primeras fases de la inspección", ha señalado la Comisión Europea, para la que la falta de facilitación de la información impidió examinar fuentes de información que podrían ser relevantes para la investigación.

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Si bien el envío de un pliego de cargos no prejuzga el resultado de la investigación y Temu tiene la posibilidad de responder a las preocupaciones de la Comisión, en caso de confirmase las conclusiones preliminares, esta conducta constituiría una infracción de las obligaciones procesales de Temu.

La Comisión ha precisado que el procedimiento se refiere únicamente a la conducta de Temu durante la inspección realizada en diciembre de 2025 y no prejuzga su investigación preliminar principal sobre si la empresa pudo haber recibido subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior y que dio lugar a la inspección, la cual continúa en paralelo.

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Según el Reglamento sobre Subvenciones Extranjeras, Bruselas tiene la facultad de iniciar, por iniciativa propia, investigaciones sobre presuntas subvenciones extranjeras distorsionadoras y puede, entre otras cosas, realizar inspecciones sin previo aviso, contemplando que si los destinatarios se niegan a someterse a dichos procedimientos o si presentan los libros y registros solicitados relacionados con la actividad empresarial de forma incompleta, "la Comisión podrá imponer multas o sanciones periódicas".

En este sentido, si tras el ejercicio de los derechos de defensa de las partes, la Comisión concluye que existen pruebas suficientes de una infracción, podrá adoptar una decisión que imponga una multa que no exceda del 1% del volumen de negocios total del ejercicio anterior.

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RESPUESTA DE TEMU

Por su parte, Temu ha afirmado que "no comparte" las conclusiones preliminares de la Comisión Europea recogidas en su exposición de motivos y ha defendido que cooperó plenamente durante la inspección.

"Temu cooperó plenamente y cumplió con todas las solicitudes que la Comisión formuló durante la inspección", ha asegurado la empresa, que analizará la exposición de motivos y "responderá a la misma", confiando en que la Comisión reconsidere su postura.

Asimismo, Temu niega categóricamente haber recibido ninguna subvención extranjera que distorsione el mercado interior. "Temu está comprometida con la competencia leal", ha subrayado, recordando que la empresa genera flujos de caja sostenidos procedentes de sus propias actividades operativas, que son suficientes para financiar las operaciones de Temu en la UE.

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"No necesitamos recurrir a 'subvenciones extranjeras' para financiar ninguna actividad competitiva ni para crear ninguna ventaja competitiva en el mercado interior", ha indicado.

De tal modo, la compañía sigue comprometida a continuar cooperando con la Comisión y a cumplir con todas sus obligaciones legales en virtud de la legislación de la UE.