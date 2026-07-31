Bélgica considera Ceuta una "cuestión europea" y pide a España "proteger sus fronteras"

Guardar

Bruselas, 31 jul (EFE).- El ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, dijo este viernes que la situación en Ceuta es "una cuestión europea, no exclusivamente española", a la vez que pidió a España que garantice "la protección de sus fronteras".

"Bélgica sigue de cerca la situación en Ceuta. Cuando un Estado miembro situado en la frontera exterior se ve sometido a tal presión, se trata de una cuestión europea, no exclusivamente española. En momentos como estos, España debe garantizar la protección de sus fronteras y contar con la colaboración tanto de las autoridades europeas como de las marroquíes", dijo el ministro en un mensaje en redes sociales.

PUBLICIDAD

Prévot aseguró que la gestión de las fronteras europeas es "una prioridad para el Gobierno belga" y abogó por "adoptar una postura más firme frente a los migrantes ilegales".

Aunque añadió que "desmantelar el modelo de negocio de los traficantes de personas no está reñido con un enfoque humano".

Asimismo, confió en que las autoridades españolas y la Comisión Europea "están adoptando las medidas necesarias para gestionar la situación, en coordinación con Marruecos, incluidos mecanismos de retorno para quienes han cruzado la frontera ilegalmente".

Por su parte, la ministra belga de Asilo e Inmigración, Anneleen Van Bossuyt, del ala más conservadora del Ejecutivo, instó a sus socios europeos a "actuar con firmeza" para "identificar a estas personas para que no puedan continuar su viaje". EFE

PUBLICIDAD