Banco central de Colombia decide mantener en el 12 % la tasa de interés por alta inflación

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Bogotá, 31 jul (EFE).- El Banco de la República (autoridad monetaria) de Colombia decidió este viernes mantener en el 12 % la tasa básica de interés ante la tendencia al alza de la inflación, que en junio pasado fue del 6,1 %.

Cuatro de los directores de la Junta Directiva del banco central votaron a favor de esta decisión y tres por un incremento de 50 puntos básicos, señaló el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar Gómez.

"La inflación total en junio continuó aumentando y se situó en 6,1 %. Esto obedeció al comportamiento de alimentos y (precios) regulados. En el caso de los alimentos la inflación anual aumentó a 6,8 % y en el de los regulados a 5,9 %", señala el comunicado de la autoridad monetaria en el que explicó su decisión.

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Según el banco central, las expectativas de inflación de los analistas económicos sitúan el IPC de Colombia en el 6,6 % en diciembre de este año y en el 5,0 % al cierre de 2027, razón por la cual se ve obligado a mantener su política monetaria restrictiva, "consistente con la perspectiva de una senda de inflación decreciente en 2027".

"Hacia el futuro muchos indicios sugieren la necesidad de mantener una tasa de interés restrictiva por un tiempo largo mientras se retoma la tendencia descendente de la inflación, mientras se garantiza una convergencia hacia la meta" del 3 %, señaló Villar.

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La reunión de este viernes de la Junta Directiva del Banco de la República fue la última en la que participó el actual ministro de Hacienda, Germán Ávila, ya que el próximo 7 de agosto asumirá el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien anunció que el nuevo titular de esa cartera será Miguel Gómez Martínez.

"En relación con esta decisión que se ha tomado, nosotros como Gobierno hemos insistido de tiempo atrás en la importancia de detener ese ejercicio de contracción económica que se produce como resultado de los incrementos en la tasa de interés de referencia que ya están teniendo otras implicaciones adicionales sobre la economía", manifestó Ávila.

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El ministro saliente y el presidente colombiano, Gustavo Petro, tuvieron en los últimos meses varios enfrentamientos con el Banco de la República por estar en desacuerdo con la subida de los tipos con el argumento de que esa política frena el crecimiento económico.

La próxima reunión para evaluar las tasas de interés será el 30 de septiembre. EFE