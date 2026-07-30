Universal Music gana un 84,5% menos hasta junio

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Universal Music Group (UMG) registró un beneficio neto atribuido de 222 millones de euros en el primer semestre de 2026, cifra que supone un retroceso del 84,5% en comparación con el resultado contabilizado por la discográfica de artistas como Taylor Swift o Lady Gaga en la primera mitad del año pasado.

La caída de las ganancias de UMG se explica por la bajada del beneficio operativo ante los mayores costes en relación a los ingresos durante el semestre y fluctuaciones cambiarias desfavorables, pero sobre todo por la disminución de los ingresos financieros por la variación desfavorable en la revaluación de inversiones en empresas cotizadas y otras compañías, incluidas Spotify y Tencent Music Entertainment.

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De su lado, la cifra de negocio de UMG hasta junio alcanzó los 6.194 millones de euros, un 5,3% más que un año antes o un 10,8% más a tipos de cambio constantes, incluyendo 3.294 millones entre abril y junio, un 10,5% más en cifras absolutas o un crecimiento del 13,3% a tipo de cambio constante.

Entre las distintas unidades de UMG, el negocio de grabación de música creció un 6,8% en el semestre, hasta 4.769 millones, incluyendo un aumento de los ingresos por suscripciones del 9%, hasta 2,670 millones; y los del 'streaming' un 2,4%, con 728 millones; mientras que las descargas reportaron 72 millones de euros, un 34% menos; y las ventas físicas 651 millones, un 6,5% más. De su lado, las licencias reportaron a la compañía 648 millones de euros en el semestre, un 11% más que un año antes.

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Por otro lado, el negocio de edición de música generó ingresos de 1.168 millones de euros hasta junio, un 3,9% más, mientras que las ventas de merchandising cayeron un 12,1%, hasta 268 millones.

"Estamos cumpliendo con nuestro plan estratégico y trabajando para optimizar aún más su ejecución, aprovechando las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías y el ecosistema musical en constante evolución", declaró Lucian Grainge, presidente y consejero delegado de UMG.

A principios del pasado mes de junio, Pershing Square Capital Management vendió la totalidad de su participación del 4,7% en UMG, después de que la dirección de la discográfica rechazase la propuesta de compra lanzada en abril por la firma de inversión liderada por Bill Ackman, que valoraba el negocio en más de 55.000 millones de euros.

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