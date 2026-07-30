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Ucrania reivindica un ataque contra un almacén de Wildberries, el Amazon ruso, en la ciudad de Penza

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Las autoridades de Ucrania han reivindicado este jueves un ataque contra un almacén de Wildberries, el mayor minorista online de Rusia, similar al Amazon estadounidense, en la ciudad de Penza, en la región homónima, en un ataque con drones de las Fuerzas Armadas ucranianas.

El gobernador de la zona, Oleg Melnichenko, ha indicado que al menos una persona ha resultado herida y ha forzado la evacuación de unos 200 trabajadores del almacén tras registrarse un fuerte incendio, según informaciones de la agencia de noticias TASS.

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha acusado a la compañía de hacer negocios y comerciar con bienes en apoyo a la invasión rusa de Ucrania, que comenzó hace más de cuatro años, si bien el Kremlin ha negado estas acusaciones.

Estos ataques han causado daños considerables y, según Kiev, buscan desestabilizar a la sociedad rusa y desviar los esfuerzos militares de Moscú. Además, las interrupciones en las cadenas de suministro están haciendo que el impacto de la guerra sea más palpable para los consumidores.

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La noche del miércoles, las fuerzas de Ucrania atacaron un importante centro logístico de Wildberries y una refinería en la ciudad rusa de Riazán, situada más al noroeste.

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