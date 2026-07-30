OTAN dice que seguirá tomando las "medidas necesarias" para defender su territorio

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Bruselas, 30 jul (EFE).- La OTAN aseguró este jueves que continuará tomando "todas las medidas necesarias" para defender su territorio, después de que un misil ruso entrase esta madrugada en el espacio aéreo polaco y dejase un cráter de diez metros de diámetro.

Según dijo a EFE el coronel Martin O’Donnell, portavoz del Cuartel General Militar Aliado, "la OTAN y Polonia activaron sus defensas aéreas y terrestres" cuando detectaron el misil ruso en el espacio aéreo polaco, durante el ataque que Moscú lanzó esta noche contra Ucrania, con unos 70 misiles y 280 drones.

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En concreto, desplegaron dos cazas polacos F-16, un avión polaco Saab 340 de alerta temprana, un helicóptero polaco Mi-24 y un avión cisterna Airbus A330 de la Flota Multinacional de Transporte y Reabastecimiento en Vuelo de la Alianza Atlántica, precisó el portavoz, que evitó dar más detalles porque el suceso aún se está investigando.

La OTAN, que está en contacto con las autoridades polacas en el marco de la investigación, aseguró que por el momento se desconoce el tipo de misil que lanzó Moscú.

Anteriormente, el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, aseguró que se trata de un misil de crucero Kh-101.

El objeto se estrelló este jueves en la localidad polaca de Tarnawa-Kolonia, cerca de Lublín (este), donde dejó un cráter de unos diez metros de diámetro y fragmentos dispersos a dos kilómetros de la población más cercana, según las autoridades polacas.

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El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha suspendido su agenda y se ha desplazado de urgencia a la región de Lublín, según su oficina, donde tiene previsto reunirse con un gabinete de coordinación integrado por el ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, y con altos mandos militares para analizar los restos hallados y evaluar la amenaza.

Tusk, informó este jueves de que, además de lo que llamó "probable" misil ruso, otro objeto violó el espacio aéreo del país.

"Dos de estos objetos violaron el espacio aéreo de Polonia", indicó Tusk en una rueda de prensa cerca del lugar donde el misil explotó, al aludir a lo ocurrido en la noche del miércoles, cuando Rusia lanzó un ataque masivo con contra Ucrania con 70 misiles y 280 drones.

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"De uno tenemos evidencias, porque tenemos sus rastros aquí, y el otro estuvo cerca de la frontera polaca, aunque fue una señal muy breve, por lo que no tuvo consecuencias", añadió el mandatario sobre los sistemas que violaron su espacio aéreo.

Este suceso recuerda al grave incidente del año pasado en el que se registraron incursiones de drones rusos en el espacio aéreo polaco.

En aquel episodio, al menos 23 aparatos cruzaron la frontera, lo que obligó a activar cazas aliados y a cerrar temporalmente aeropuertos estratégicos como el de Varsovia-Chopin, ante lo que se consideró una agresión directa a la soberanía de la OTAN. EFE

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