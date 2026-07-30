México invertirá 115 millones de dólares para reforzar el combate al sargazo en el Caribe

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Ciudad de México, 30 jul (EFE).- El Gobierno de México anunció este jueves una inversión superior a los 2.000 millones de pesos (unos 115 millones de dólares) para fortalecer la estrategia de contención, recolección y aprovechamiento del sargazo en el Caribe mexicano, ante un arribo récord de esta macroalga que en 2026 ha cuadruplicado los niveles registrados el año pasado.

Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, explicó que el objetivo es cambiar el modelo de atención para capturar la mayor parte del sargazo en el mar antes de que llegue a las playas.

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"La intención inicial es invertir las gráficas para recolectar principalmente en la mar, para que no llegue a las playas y darle un destino final al sargazo para que sea utilizado por la industria", afirmó.

Actualmente, señaló, la mayor parte de la macroalga se recoge en tierra, mientras que solo una parte se intercepta en el mar, aunque la capacidad instalada ya permite recolectar 1.227 toneladas diarias en aguas abiertas.

Morales Ángeles detalló que la primera etapa del plan contempla una inversión de 768,7 millones de pesos (44,33 millones de dólares) para elevar la capacidad de recolección marina a 1.870 toneladas diarias, mediante la adquisición de dos remolcadores, seis embarcaciones sargaceras costeras, más barreras dinámicas y la instalación de unos 50 kilómetros de barreras de contención en Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Puerto Morelos y Mahahual.

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"En una segunda etapa, con mayores inversiones, tratamos de alcanzar lo que marca la media, que son 4.000 toneladas diarias, con más buques sargaceros, más barreras de contención y más equipo de recolección en playa", añadió.

Al respecto, Sheinbaum aseguró que los recursos buscan atender de manera integral un fenómeno que afecta tanto al turismo como a los ecosistemas costeros.

"El gobierno de México está poniendo 2.000 millones de pesos para la atención integral del sargazo", dijo la mandataria, quien precisó que la estrategia contempla incrementar la captura en el mar, ampliar las barreras de contención y mejorar las prácticas de recolección en playas.

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La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, advirtió que 2026 ha sido un año "realmente difícil, atípico", pues el volumen de sargazo que navega frente al Caribe mexicano es cuatro veces superior al de 2025 y 27 veces mayor que el promedio histórico, con hasta 90.538 toneladas diarias desplazándose en la región.

Por su parte, el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez Mendoza, informó que el organismo coordinará, junto con la Marina, el Gobierno de Quintana Roo y el sector hotelero, la disposición final del sargazo para impulsar su reciclaje en productos como biofertilizantes, biocarbón y biogás, con el objetivo de desarrollar un modelo de economía circular. EFE

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(foto)