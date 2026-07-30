Mapfre Economics prevé un crecimiento del PIB español este año del 2,3% y sitúa la inflación en el 3,4%

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El servicio de estudios de Mapfre, Mapfre Economics, espera un crecimiento para España del 2,3% en 2026 y del 2% en 2027, con una inflación del 3,4% y el 2,1%, respectivamente, según su informe 'Panorama económico y sectorial 2026: perspectivas hacia el segundo semestre'.

"España presenta riesgos macroeconómicos y financieros más moderados que otras economías europeas, aunque el país no está exento de vulnerabilidades. El crecimiento sigue siendo sólido, impulsado por la demanda interna, el dinamismo del mercado laboral y la inversión", han destacado los expertos del servicio de estudios de Mapfre.

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Por su parte, el informe apunta a que los riesgos a corto plazo se inclinan a la baja, aunque destaca una posible prolongación de tensiones geopolíticas, que podría elevar la inflación, y afectar al consumo y la inversión.

La inflación sigue presionada por los componentes de vivienda, transporte y servicios, pero la previsión tanto para este año como para el siguiente es ligeramente inferior a la prevista hace unos meses.

En cuanto a la economía mundial, Mapfre Economics prevé que crecerá en su conjunto un 3% este año y un 3,1% el que viene, con una inflación del 3,8% y el 3,1%, respectivamente.

Estados Unidos registrará previsiblemente un crecimiento este año del 2,1% y del 2% el que viene. El principal foco de vulnerabilidad es la trayectoria fiscal, dado que el déficit público se mantiene en niveles muy elevados (en torno al 7-7,5% del PIB para los próximos años), y la deuda pública ya supera el 120% del PIB, con proyecciones que apuntan a niveles cercanos al 14% hacia 2030.

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"Esta dinámica refleja una senda insostenible a medio plazo, que podría aumentar los costes de financiación, generar volatilidad en los mercados de deuda y reducir el margen de respuesta ante futuros shocks", han alertado los expertos.

De su lado, el informe estima que la Eurozona registrará un crecimiento del 1% en 2026 y del 1,2% en 2027, una mejora del PIB débil, pero positiva, impulsada principalmente por la demanda interna y un mercado laboral todavía resistente.

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Respecto a América Latina, la región registrará un crecimiento en su conjunto del 1,9% y el 2,1%, respectivamente, mientras que, en el caso de Asia Pacífico, este será del 4,6% en 2026 y del 4,5% en 2027. China crecerá este año por debajo del 5%, cerrando el año con una mejora del PIB del 4,5%.

SECTOR ASEGURADOR

De su lado, el informe refleja que el sector asegurador encara el horizonte 2026-2027 desde una posición relativamente favorable, beneficiándose de un crecimiento económico global que continúa mostrando resiliencia y de unas condiciones financieras que siguen respaldando la generación de ingresos recurrentes.

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Sin embargo, la consolidación de un entorno caracterizado por mayores niveles de incertidumbre geopolítica, una inflación más errática y unos tipos de interés elevados durante más tiempo incrementará la dispersión de resultados entre mercados, productos y entidades.

"La capacidad para gestionar de forma integrada los riesgos técnicos, financieros y operativos se convierte en uno de los principales factores diferenciales para preservar la rentabilidad y el crecimiento de la industria aseguradora", se apunta en el estudio.

Así, las primas del segmento No Vida registrarían un crecimiento del 5,7% este año y del 6% el que viene, en tanto que las Vida lo harán el 5,9% en 2026 y el 6,8% en 2027.