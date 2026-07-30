Los hutíes afirman que Arabia Saudí prepara una "escalada integral" y prometen responder

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Saná, 30 jul (EFE).- El líder de los rebeldes chiíes hutíes del Yemen, Abdelmalek al Huti, afirmó este jueves que Arabia Saudí está preparando una "escalada integral" contra ese movimiento aliado de Irán, y advirtió de que este responderá de la misma forma en caso de que el conflicto se intensifique.

"Los indicadores revelan que la parte saudí se está dirigiendo hacia una escalada integral", dijo Al Huti en su discurso semanal televisado, en un momento de máxima tensión entre el grupo y Arabia Saudí, que a su vez también ha efectuado bombardeos conjuntos con Estados Unidos contra milicias proiraníes en Irak.

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En este sentido, el líder hutí afirmó que su movimiento responderá en caso de ataque y que continuará con el bloqueo marítimo impuesto a Arabia Saudí el pasado día 20, que va dirigido contra buques comerciales y petroleros saudíes que transiten por el estrecho de Bab al Mandeb, la puerta de entrada del mar Rojo.

"Ya han experimentado cómo fueron las cosas durante ocho años", dijo Al Huti, en referencia a la participación de Arabia Saudí en la guerra del Yemen, donde interviene desde 2015 al frente de una coalición militar en apoyo al Gobierno internacionalmente reconocido del país.

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Yemen registra una desescalada desde 2022, cuando se alcanzó una tregua mediada por la ONU que se ha mantenido desde entonces, aunque el bombardeo por parte del Ejército yemení del pasado 13 de julio contra el aeropuerto de Saná reactivó los ataques entre los hutíes y Arabia Saudí, que no se pronunció sobre esa acción.

Los insurgentes, sin embargo, acusaron a Riad del bombardeo contra el aeropuerto -que tenía como objetivo impedir el aterrizaje de un avión iraní- y lanzaron ataques contra infraestructura energética del reino árabe, que también respondió con acciones dirigidas contra posiciones de los rebeldes en el Yemen.

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Esta escalada ha puesto todavía más presión sobre la región y sobre Arabia Saudí especialmente, ya que ahora no solo sufre las disrupciones de tránsito en el estrecho de Ormuz sino que también en el mar Rojo, que era la principal vía de escape para sus exportaciones de petróleo. EFE