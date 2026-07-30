La inflación española sube al 3,5 % en julio, nivel máximo desde mayo de 2024

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Madrid, 30 jul (EFE).- Los precios aumentaron en España un 3,5 % este julio en comparación con el mismo mes de 2025, con un repunte mensual de tres décimas, debido al encarecimiento de los carburantes de automoción y la electricidad, de manera que la inflación llega al nivel más alto desde mayo de 2024.

Son datos provisionales adelantados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística, a la espera de conocer a mediados de mes los detalles de este julio, en el que el Gobierno restituyó el impuesto del valor añadido (IVA) de los carburantes en el 21 % general y rebajó el de hidrocarburos en el contexto de la guerra de Irán.

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El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró hoy, en un vídeocomunicado, que continúa el contexto internacional "complejo", marcado por el conflicto bélico de Oriente Medio, "cuya presión sobre los carburantes" hace que la inflación aumente, pese a que siguen en vigor algunos descuentos.

El plan de respuesta del Ejecutivo eliminó desde el 1 de julio la rebaja del IVA de los carburantes, que había estado en vigor desde marzo, con lo que volvió al tipo general del 21 % citado, pero amplió ligeramente la rebaja del impuesto especial de hidrocarburos.

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La inflación subyacente, que no tiene en cuenta el precio de los alimentos frescos ni los productos energéticos por ser los más volátiles, se situó en el 3 % interanual, una décima por encima de la de junio.

En términos mensuales, la inflación española repuntó este julio un 0,2 % con respecto a junio, cuando los precios habían escalado un 0,6 %.

En julio, el índice de precios de consumo armonizado, comparable en la Unión Europea, subió dos décimas, hasta el 3,8 % en doce meses.

mpca/sgb/jl/pcc

(Infografía) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023642960)