La Casa Blanca atribuye la situación en Ceuta a políticas de "extrema izquierda" de España

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Washington, 30 jul (EFE).- La Casa Blanca atribuyó este jueves a las "políticas globalistas de extrema izquierda" de España la situación en Ceuta, donde miles de personas procedentes de Marruecos cruzaron de forma irregular el espigón fronterizo hacia territorio español.

"El presidente Trump lleva tiempo advirtiendo a Europa de las consecuencias de seguir implementando políticas globalistas de extrema izquierda, como facilitar la migración masiva. España y otros países que han adoptado esta filosofía destructiva deberían rectificar de inmediato o se arriesgan a su propia desaparición", dijo a EFE Ana Kelly, portavoz de la Casa Blanca. EFE

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