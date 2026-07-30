Gales se suma a buena parte de Inglaterra al ser declarada en situación de sequía

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Londres, 30 jul (EFE).- El país de Gales, situado al oeste del Reino Unido, fue declarado oficialmente este jueves en situación de sequía debido a las altas temperaturas y falta de precipitaciones registradas en julio, al igual que ocurrió el miércoles en varias zonas de Inglaterra, la región más extensa y poblada del país.

Las últimas cifras indican que Gales "ha recibido tan solo el 8 % de la precipitación media histórica correspondiente al mes de julio", por lo que este mes "va en camino de convertirse en el julio más seco registrado en Gales desde que comenzaron los registros hace 190 años", indicó la organización Recursos Naturales de Gales (NWR, en inglés) .

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La mayoría de los ríos galeses presentan caudales excepcionalmente bajos, entre ellos Clwyd, Dyfi, Alyn, Clywedog, Conwy, Cleddau, Cothi, Teifi, Wye y Usk.

Rhian Thomas, responsable de Agua y Naturaleza Sostenibles de NRW, afirmó en un comunicado que "la situación en Gales es cambiante" y señaló que los expertos "siguen de cerca las previsiones meteorológicas y los caudales de los ríos" para responder a las incidencias.

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"El impacto sobre el medioambiente, nuestro territorio y la agricultura es evidente, y muchos de nuestros equipos siguen afrontando las consecuencias de los extensos incendios forestales que han devastado zonas de bosque, pastizales y hábitats protegidos", añadió.

Según indicó ayer la Agencia británica de Medioambiente, en Inglaterra están afectadas por la sequía siete áreas que corresponden a los condados del este, Londres, las afueras de la capital hacia el norte, Hampshire y la isla de Wight, en el sur, así como Devon y Cornualles, en el suroeste.

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La Oficina Meteorológica británica asegura que el pico de esta ola de calor, la tercera del año tras las registradas en mayo y junio, se alcanzó el miércoles, con temperaturas en torno a 35 grados, y en los próximos días se espera la llegada de un frente frío y precipitaciones en algunas partes del país. EFE