Feria de artesanías en Panamá 2026 impulsa identidad y economía local

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Ciudad de Panamá, 30 jul (EFE).- La Feria Nacional de Artesanías 2026 de Panamá será, durante cinco días, una "vitrina de oportunidades" para los 677 artesanos que participan en esta 46 edición, que espera superar también la cifra de visitantes y de beneficios económicos de la anterior en 2025.

"El impacto económico del año pasado fue (entre) 1,2 y 1,5 millones de dólares. Este año aspiramos a más", dijo a EFE la ministra panameña de Cultura, María Eugenia Herrera, y agregó que la expectativa también es superar las 50.000 visitantes registrados en 2025.

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Desde esa perspectiva, Herrera le mete ánimo a los ciudadanos para que visiten la feria, que reúne este año "una cifra histórica de 677 artesanos" provenientes de todas las provincias y comarcas del país.

"Es la cifra más alta en la historia del evento (...) pero más allá de los números, celebramos la capacidad de conservar y transmitir conocimiento, belleza e identidad a través de las manos", expresó Herrera al inaugurar el evento.

Por eso, dijo, "cuando observamos una punta en cruz de un montuno ocueño, una mola cosida a pulso, una hebra de un sombrero pinta'o, una talla en madera, una pieza de cerámica elaborada con materiales de nuestra tierra, estamos ante una historia de vida".

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En los cinco días del evento, se podrán adquirir cerámicas, chaquiras, tallados en tagua, cutarras (calzado tradicional), textiles e indumentarias tradicionales como la pollera, productos de orfebrería y las molas gunas, en los centenares de módulos de exhibición.

También se podrá visitar el "corredor gastronómico", así como presenciar las actividades familiares y presentaciones culturales, en las que participarán más de 290 agrupaciones folclóricas inscritas y más de 5.000 bailarines.

La feria incorpora nuevos espacios como la Ciudad de las Artes y el Centro de Arte y Cultura de Colón, además de un área denominada 'Experiencias Artesanales' donde maestros artesanos compartirán sus conocimientos y técnicas heredados de generación en generación.

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La ministra de Cultura valoró a EFE que la importancia de la Feria Nacional de Artesanías radica en que es una forma de "promover la identidad a través del apoyo a los artesanos, que son los custodios de la memoria nacional".

Es así que identifica una relación directa entre arte tradicional e identidad nacional.

"Por supuesto, ellos son quienes manejan la identidad, y nosotros tenemos que generar esa vitrina de oportunidades para que puedan tener acceso a su proyecto financiero porque ellos generan su propio producto, y sobre todo generar un proyecto sociocultural que repare el tejido social nacional", resaltó Herrera.

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En el módulo 18, donde exhibe y vende sus pinturas acrílicas y al óleo, Tomás Orozco dijo a EFE que participa hace 15 años en la feria y que "como todo artesano, viene con la expectativa de poder vender, presentar su producto y tomar la remuneración" económica.

"Ha sido buena en términos generales, de verdad que sí. Cada año, la verdad es buena esta feria y vuelvo a reiterar: los productos de uno se dan a conocer y también (con ello) la remuneración del trabajo obviamente", afirmó Orozco.

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En razón de ello, Orozco reconoce que el aspecto económico "obviamente es fundamental, sí (...) porque de aquí dependen muchas familias".

A su vez, Eusebia Núñez, natural del distrito de La Pintada en la provincia central de Coclé, expresó a EFE que su trabajo artesanal en la elaboración y tejido de sombreros con fibras naturales le ha servido como soporte económico a su familia y para darle educación a sus 6 hijos, que también tejen, "todos", en el marco de un "relevo generacional", sostuvo. EFE

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(foto) (vídeo)

La Agencia EFE contó con el apoyo del Ministerio de Cultura de Panamá para la difusión de este contenido.