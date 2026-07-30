El crecimiento del PIB de EEUU se desaceleró al 0,4% en el segundo trimestre

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El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos creció un 0,4% en el segundo trimestre de 2026, lo que supone una décima menos que en los tres meses anteriores, según la primera estimación del dato publicada por la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio.

En cifras anualizadas, el avance del PIB estadounidense entre abril y junio de 2026 alcanzó el 1,5%, frente al 2,1% del primer trimestre.

El crecimiento del PIB estadounidense en el segundo trimestre reflejó el incremento del gasto de los consumidores, la inversión y las exportaciones, que fue parcialmente compensado por una disminución del gasto público, así como por el alza de las importaciones, que se restan en el cálculo del PIB.

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Por otro lado, el Departamento de Comercio ha informado también de que índice de precios del gasto en consumo personal subió en junio un 3,7% respecto del mismo mes del año pasado, cuatro décimas menos que el dato de mayo. Excluyendo alimentos y energía, el índice de precios PCE aumentó un 3,3% anual, frente al 3,4% de mayo.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió ayer mantener los tipos de interés en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%.