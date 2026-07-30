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Blindar a los usuarios mexicanos frente al fraude digital: la industria acuerda unir las agendas de ciberseguridad y antifraude

PR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de julio de 2026

· Estados Unidos ya exige resultados a sus socios comerciales contra el fraude y el cibercrimen, con sanciones comerciales, restricciones de visas y consecuencias económicas y diplomáticas.

· Más de 35 actores de banca, telecomunicaciones, plataformas digitales, gobierno, academia y Naciones Unidas convocados por el capítulo México de GASA acordaron converger las agendas de ciberseguridad y prevención de fraude en un país que pierde 139 mil millones de pesos al año por estafas.

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CIUDAD DE MÉXICO, 30 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Más de 35 representantes de banca, telecomunicaciones, plataformas digitales, proveedores de tecnología, gobierno, academia y organismos internacionales acordaron hacer converger las agendas de ciberseguridad y de prevención de fraude, hoy separadas, durante la Segunda Mesa Redonda del capítulo México de la Global Anti-Scam Alliance (GASA), celebrada en las oficinas de Mastercard.

El acuerdo se concreta en dos instrumentos: el primer estudio de anatomía sistémica del fraude en México y una campaña nacional de prevención multicanal. La sesión se realizó con el primer plazo de la orden ejecutiva estadounidense 14390 ya vencido, en un país que pierde 139 mil millones de pesos al año por estafas y donde cada persona recibe 86 intentos de fraude, uno cada cuatro días.

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La orden, titulada Combating Cybercrime, Fraud, and Predatory Schemes Against American Citizens, instruye al Departamento de Estado a exigir a los gobiernos extranjeros acciones contra las organizaciones criminales transnacionales que operan desde sus territorios. A las sanciones comerciales, las restricciones de visas y la limitación de asistencia extranjera suma la expulsión de funcionarios y diplomáticos extranjeros cómplices de esos esquemas.

Su primer entregable —un plan de acción que identifique a las organizaciones responsables de los centros de estafa y cree una célula operativa dentro del National Coordination Center— venció a inicios de julio. Para una economía en la que más de ocho de cada diez exportaciones a Estados Unidos entran libres de arancel, la prevención del fraude deja de ser un asunto de protección al consumidor y pasa a tocar la relación comercial.

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El hallazgo central de la sesión es que México llega a ese punto con dos agendas separadas. Las áreas de ciberseguridad y de prevención de fraude operan de manera independiente dentro de las organizaciones y en el propio ecosistema institucional, mientras el crimen las ataca como un solo blanco: a nivel global, 70% de las transacciones que terminan en fraude confirmado inicia con una brecha del lado de los equipos de ciberseguridad, según datos de la industria de pagos presentados en la mesa.

El patrón se repite en cada capa: los bancos intercambian información sobre fraude sin que participen sus equipos de ciberseguridad, las políticas antispam y antispoofing se

definen sin las áreas de fraude, y tres funciones que trabajan con el mismo dato — fraude, ciberseguridad y lavado de dinero— no lo comparten entre sí.

A la fragmentación operativa se suma la normativa. Un diagnóstico gubernamental de 2024 identifica 32 marcos jurídicos distintos para delitos cibernéticos en el país, con discrepancias en tipificación y sanciones. México desarrolla hoy una Ley de Ciberseguridad, y la mesa planteó que el componente de fraude y estafas tenga en ella un lugar explícito: el delito financiero digital opera como una cadena integrada de iniciación, ejecución y extracción —la fraud kill chain—, y una defensa que atienda solo un eslabón deja los otros dos abiertos.

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Las acciones acordadas son tres. La primera, un estudio de anatomía sistémica del fraude en México que documente actores y fases de esa cadena, con el Reino Unido como referente, para convertir las alertas de extracción de los bancos en inteligencia de iniciación para plataformas y proveedores de tecnología.

La segunda, una campaña de comunicación segmentada por perfil de víctima, permanente y armonizada entre sectores, con canales y financiamiento ofrecidos por los propios miembros. La tercera, un conjunto de principios para la legislación en lo digital a cargo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

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El diseño de esa campaña parte de un dato del informe de GASA: 76% de los mexicanos confía en su capacidad para reconocer una estafa, y son justamente quienes más confían los que registran mayor victimización. Los mensajes se construirán sobre la forma en que las personas deciden —de manera mayoritariamente emocional y en contextos de premura— y con formatos nativos para los canales donde ocurre el fraude: 79% de los intentos llega por plataformas con mensajería directa.

Participaron, entre otros, Mastercard, Scotiabank, Banamex, Banorte, BanCoppel, Banco Azteca, HSBC, Nubank, Inbursa, American Express, Walmart, INCODE Technologies, VoiSek, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, la CNBV, PROFECO, la Fiscalía de la Ciudad de México, la UNAM y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). En la misma sesión, el capítulo anunció a Mastercard como miembro fundador y la incorporación de Banamex, BanCoppel, Banorte y Banco Azteca.

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Acerca de GASA

La Global Anti-Scam Alliance (GASA) es una organización internacional sin fines de lucro fundada en 2021 con sede en los Países Bajos, dedicada a proteger a los consumidores frente a las estafas y el fraude financiero en línea. Cuenta con el respaldo de más de 120 organizaciones a nivel global y publica el informe anual Global State of Scams. En América Latina opera en México y Brasil. El capítulo México inició operaciones en octubre de 2025, mantiene convenios con la UNODC y con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y celebró su primera mesa redonda el 28 de enero de 2026.

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Acerca de Mastercard

Mastercard impulsa las economías y empodera a las personas en más de 200 países y territorios alrededor del mundo. Junto con nuestros clientes, estamos construyendo una economía resiliente donde todos puedan prosperar. Apoyamos una amplia gama de opciones de pagos digitales, haciendo que las transacciones sean seguras, simples, inteligentes y accesibles. Nuestra tecnología e innovación, alianzas y redes se combinan para ofrecer un conjunto de productos y servicios únicos que ayudan a las personas, empresas y gobiernos a alcanzar su máximo potencial. www.mastercard.com

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FUENTE GASA