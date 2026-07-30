BBVA adelanta que Gómez Bravo será consejera de "alguna de sus filiales" tras dejar la Dirección Financiera

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El consejero delegado (CEO) de BBVA, Onur Genç, ha adelantado que Luisa Gómez Bravo, directora financiera (CFO, por sus siglas en inglés) del grupo hasta el próximo 1 de septiembre, continuará vinculada a la entidad como consejera de algunas de sus principales filiales una vez deje el cargo.

"Somos un banco que tiene 169 años de historia, en los que han pasado por el banco generaciones de profesionales excepcionales, como tú, Luisa. Así que estoy muy contento de que vayas a seguir conectada con el banco como consejera de algunas de nuestras principales filiales para que podamos seguir contando con tu experiencia y tus conocimientos", ha afirmado Genç durante la presentación de los resultados del primer semestre ante analistas.

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El consejero delegado también ha puesto en valor "el liderazgo" y la "profesionalidad" de la, por el momento, directora financiera de BBVA, que ha participado junto a él en su última presentación de resultados en el cargo.

"Muchísimas gracias por todo lo que has hecho por esta entidad, porque ha sido un grandísimo privilegio trabajar contigo", ha subrayado el CEO del banco de origen vasco.

En este sentido, la entidad ha remarcado que Gómez Bravo, que lleva cerca de 2 años y diez meses en el puesto, continuará vinculada a la firma, después de que este martes se anunciara su salida como directora financiera en el marco de la reorganización de su primera línea directiva.

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Por su parte, la economista, que lleva 25 años ligada al banco, ha reconocido durante su intervención estar "profundamente agradecida" a la entidad por las oportunidades que ha tenido "de aprendizaje y los magníficos equipos" con los que ha trabajado.

No obstante, Gómez Bravo ha reconocido que no esperaba abandonar el cargo en este momento, aunque ha asegurado afrontar con "optimismo" la nueva etapa profesional que inicia dentro del grupo.

"Aunque no esperaba bajarme de este tren en este momento, soy optimista con relación a esta nueva etapa, incluyendo la conexión que voy a mantener con el banco en esos consejos. La verdad es que ha sido un grandísimo honor para mí trabajar contigo. Eres un líder maravilloso y una persona admirable", ha afirmado, dirigiéndose a Genç.

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En el puesto de Gómez Bravo, el banco ha nombrado a Gonzalo Rodríguez, hasta ahora responsable de Banca Minorista de BBVA en España, como nuevo director financiero del grupo.

Entre los principales cambios de la reorganización también figura el relevo al frente del negocio de BBVA en México, su principal mercado. De este modo, José Luis Elechiguerra sustituirá a Eduardo Osuna como 'country manager' de la entidad en el país, mientras que este último pasará a ocupar la presidencia del Consejo de Administración de BBVA México.

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