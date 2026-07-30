Ministro galo de Interior pide mantener alerta aunque el incendio de Gironda está estable

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París, 30 jul (EFE).- El ministro francés de Interior, Laurent Nuñez, pidió este jueves "mantener la alerta" en el incendio de Gironda, en el suroeste del país, pese a que se ha declarado estable con dos focos todavía activos.

"El fuego está estabilizado pero todavía no controlado, podría progresar. Podemos ser optimistas porque las condiciones meteorológicas son favorables, pero no hay que bajar la guardia", aseguró Nuñez en la televisión BFMTV.

Aunque recordó que se ha permitido el regreso de 144.000 de los 220.000 habitantes desalojados con carácter preventivo, señaló que hay dos puntos todavía activos, por lo que el regreso del resto debe hacerse "de forma paulatina".

Nuñez consideró "inédito" el incendio de Gironda, que ha arrasado unas 40.000 hectáreas en un perímetro de unos 240 kilómetros y alertó de que pese a que en los próximos días se espera una mejora de las condiciones climáticas "la temporada de incendios no ha terminado" en el país.

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El ministro aseguró que su Gobierno ya esperaba una compleja temporada de incendios y defendió los medios puestos en marcha para combatirlos, pese a las críticas de los afectados y de la oposición.

Indicó que el presupuesto dedicado a combatir los incendios casi se ha multiplicado por dos desde 2017 y dijo que está previsto que siga subiendo en las próximas cuentas públicas.

Nuñez recordó que dos tercios de los incendios tienen un origen criminal y que 275 personas han sido arrestadas, de las que 31 están todavía en detención, al tiempo que prometió "mano dura" contra quienes provoquen fuegos.

Las labores de los bomberos se centran ahora en refrescar la zona afectada para evitar que el fuego se reavive.

La prefecta de la región, Sophie Brocas, aseguró en una rueda de prensa que tras una semana de lucha contra las llamas "al fin se ha vivido una jornada optimista". EFE