Venezuela lanza un plan con la ONU para evaluar necesidades de recuperación tras sismos

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Caracas, 29 jul (EFE).- El Gobierno de Venezuela y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzaron este miércoles un plan conjunto de 60 días para evaluar las necesidades de recuperación tras el doble terremoto del pasado 24 de junio en el país, que dejó cuantiosos daños materiales y miles de damnificados.

El plan, llamado 'Evaluación de Necesidades Postdesastre', ofrecerá "una visión común y objetiva de los daños, las pérdidas y las necesidades de recuperación", dijo el saliente coordinador residente y coordinador humanitario de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión.

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Asimismo, precisó que el plan se desarrolla "bajo el liderazgo del Gobierno de Venezuela con el acompañamiento técnico del sistema de Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial, y con la participación de socios estratégicos de diversas áreas".

Explicó que durante los próximos 60 días un equipo multidisciplinario trabajará en conjunto para evaluar nueve sectores socioeconómicos dentro de las regiones más afectadas en Venezuela para "formular recomendaciones técnicas que sirvan de base para las decisiones de recuperación".

El trabajo comienza mañana jueves con la reunión entre distintos grupos de trabajo para hacer las evaluaciones, apuntó Rampolla, quien subrayó que "el éxito de este proceso dependerá del compromiso, la colaboración y el intercambio permanente entre todas las instituciones participantes".

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A su lado, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, informó que luego de esta reunión se van a instalar mesas de trabajo y durante 60 días se elaborará un informe "detallado y realista" sobre los lineamientos generales para la reconstrucción de las áreas afectadas.

Al respecto, Delcy Rodríguez auguró "extraordinarios frutos" de este plan y confió en la capacidad de su Gobierno para "establecer mecanismos muy efectivos de coordinación con los organismos internacionales y con el sistema de las Naciones Unidas".

El doble terremoto ha dejado al menos 5.546 muertos, 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda, según el último balance oficial publicado el pasado 24 de julio. Desde entonces el Gobierno no ha actualizado las cifras.

Además, unos 856 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron, según los mismos datos oficiales.

El Banco Mundial estimó el jueves pasado en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos provocados por los terremotos que sacudieron Venezuela y advirtió que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica del país durante la próxima década.

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