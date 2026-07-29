Todo o nada en Porto Alegre: un Grêmio más ofensivo persigue la remontada ante Bolívar

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São Paulo, 29 jul (EFE).- Grêmio, con una estrategia más ofensiva, jugará este jueves ante Bolívar en el partido de vuelta de la repesca para octavos de final de la Copa Sudamericana de fútbol, con la obligación de revertir el 3-2 sufrido la semana pasada en la altitud de La Paz para sellar su clasificación.

Mientras lucha por escapar de la zona de descenso en Liga, el equipo de Luís Castro apuesta todo al frente internacional y llega a esta cita con esperanzas renovadas tras el anuncio de dos fichajes: el caboverdiano Jovane Cabral, una de las revelaciones del Mundial de Norteamérica 2026; y el croata Filip Krovinović, con vasta trayectoria en el fútbol europeo.

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Sin embargo, ninguno de los dos podrá contribuir en este duelo por cuestiones administrativas. Con todo, se espera que el equipo de Porto Alegre salga a la cancha con un once más ofensivo comparado con el partido de ida.

En el Campeonato Brasileño, Grêmio yace entre los equipos apretados en la base de la tabla. Marcha decimoquinto, a solo un punto del primer puesto de descenso.

De los veinte partidos que lleva acumulados el Brasileirão en este año, Grêmio sólo venció cinco.

El técnico portugués, anunciado en diciembre pasado con una idea más largoplacista, mantiene el visto bueno de la comisión directiva del club a pesar de las presiones de la afición, que ya abuchea su nombre en los encuentros.

Ahora, el club de Porto Alegre, que alcanzó la segunda colocación en el grupo F de la Sudamericana, deberá convertirle dos o más goles de diferencia al Bolívar para evitar los penales, tras protagonizar un primer duelo apretado, con idas y vueltas que finalmente surtieron efecto para los locales, a 3.650 metros de altitud.

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Pese a los goles de Mathías Villasanti y Teté, los despistes defensivos y la contundencia de Bolívar, con tantos de Martín Cauteruccio, Robson Matheus y el colombiano Dairon Asprilla, terminaron por inclinar la balanza 3-2 en favor de la Academia.

Bolívar, tercera del grupo C de la Copa Libertadores, ocupa el tercer puesto de la Liga de Bolivia, con seis victorias en once partidos disputados hasta el momento.

A pesar de haber reconocido que la ventaja en su casa acabó siendo escueta, el entrenador, Alejandro Restrepo, afirmó que confía en su equipo de cara al duelo en suelo brasileño.

El ganador del duelo de este jueves se medirá al São Paulo en la próxima instancia.

- Alineaciones probables:

. Grêmio: Weverton; Cristian Pavón, Gustavo Martins, Walter Kannemann, Marlon; Juan Ignacio Nardoni, Mathías Villasanti, Leonel Pérez; Francis Amuzu, Carlos Vinícius (o Martin Braithwaite) y Tetê.

. Bolívar: Carlos Lampe; Jesús Sagredo, Xavier Arreaga, Santiago Echeverría, José Sagredo, Ervin Vaca, Carlos Melgar, Robson Matheus, Dairon Asprilla, Martín Cauteruccio y Patricio Rodríguez.

Árbitro: Piero Maza (Chile).

Estadio Arena do Grêmio, en la ciudad brasileña de Porto Alegre.

Horario: 19.00 hora local (22.00 GMT). EFE