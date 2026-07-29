Sheila Casas, desde la posible reconciliación de Óscar y Ana Mena hasta el viaje de lujo de Mario con Melyssa Pinto

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Sheila Casas atraviesa un momento de cambios en el terreno sentimental. Apenas unas semanas después de que salieran a la luz sus primeras imágenes junto al empresario Sergio Ignacio González Sobrino, con quien fue relacionada durante sus vacaciones en Ibiza, la colaboradora ha confirmado que la historia no ha prosperado y que vuelve a estar completamente soltera. La hermana de Mario y Óscar Casas ha asegurado que ambos han decidido mantener una buena amistad y que prefiere centrarse ahora en sí misma.

Durante su intervención en 'El verano se mueve', Sheila también habló del espectacular verano que están disfrutando Mario Casas y Melyssa Pinto, que se encuentran de vacaciones en una exclusiva villa con piscina de concepto abierto en un hotel donde el alojamiento alcanza los 1.580 euros por noche. La colaboradora no escatimó elogios hacia la pareja y defendió que ambos merecen este descanso tras un año especialmente intenso. "Vaya viajazo, se lo merecen los dos porque han trabajado mucho este año. Mario empieza un proyecto dentro de poco y está tirando la casa por la ventana. Él es muy hermético, no la oculta ni muchísimo menos, es discreción. Los dos son increíbles, tienen una relación muy bonita", comentó en el programa.

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Poco después, en declaraciones a Europa Press, Sheila volvió a referirse a la escapada de su hermano y explicó por qué considera tan importante este parón para el actor. "Se lo merecen los dos. Mario ha trabajado, lleva dos años sin parar, estará igualmente con el montaje de su película, luego empieza en rodaje otra vez en octubre y entre medias promoción de otra película, entonces estos días es, vamos, vital para él. Y Melyssa, bueno, sé menos su trayectoria profesional, pero bueno, también", afirmó.

La colaboradora también fue preguntada por Óscar Casas y Ana Mena, cuya posible reconciliación sigue siendo uno de los temas más comentados del verano. En El verano se mueve, Sheila pidió que se deje espacio a la cantante para vivir este momento con tranquilidad y aseguró que ambos mantienen únicamente el contacto justo. "Pobrecita Ana, dejad que pase su duelo. Está sola", expresó, dejando claro además que no cree en los rumores que la han relacionado con Ferran Torres o Carlos Alcaraz.

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Más tarde, ante los micrófonos de Europa Press, matizó que tanto su hermano como la cantante atraviesan una etapa de calma y no quiso cerrar la puerta a una segunda oportunidad entre ellos. "Sí, está tranquilo, yo creo que ella también, así que bueno", explicó antes de añadir: "Si pasara, ojalá. Yo sería feliz porque ellos se quieren muchísimo, pero es que tampoco tengo una bola mágica. No sé lo que puede pasar en el futuro, pero yo no tengo ni idea".

Con estas declaraciones, Sheila Casas deja claro que, aunque su propia historia sentimental haya llegado a su fin, sigue muy pendiente de la felicidad de sus hermanos y de las personas que forman parte de su entorno más cercano.