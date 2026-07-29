Desarrollan una nueva herramienta genómica que ayuda a descifrar la historia evolutiva de las plantas clusioides

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Un equipo liderado por investigadoras del Real Jardín Botánico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (RJB-CSIC), en colaboración con investigadores de las universidades Rey Juan Carlos (URJC) y de Bayreuth (Baviera, Alemania), ha desarrollado una nueva herramienta genómica capaz de reconstruir con gran precisión la historia evolutiva de un importante grupo de plantas de distribución tropical y boreal: las plantas clusioides, que constan de unas 2.200 especies repartidas en cinco familias.

El trabajo, publicado en la revista 'Molecular Ecology Resources', abre nuevas posibilidades para investigar el origen y la diversificación de numerosas especies de interés tanto económico-como el mangostán y el mamey (frutas), el hipérico (medicinal y ornamental) o los calófilos (maderas nobles)-como ecológico-, por ejemplo, las acuáticas podostemáceas que caracterizan los rápidos tropicales, como el tapete rojo que se aprecia en el recorrido por el lecho del río de Caño Cristales, en Colombia.

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Dada su importancia y diversidad, sorprende que las relaciones evolutivas de este grupo no hayan podido ser aun resueltas, a pesar de los avances tecnológicos de las últimas décadas.

Para abordar este desafío, las autoras del trabajo han desarrollado una nueva herramienta genómica que permite la captura dirigida y simultánea de cientos de marcadores nucleares (genes de copia única) para la reconstrucción de las relaciones evolutivas de las especies de plantas clusioides.

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Gracias a esta aproximación, las investigadoras recuperaron cerca de 600 genes por especie y construyeron uno de los árboles evolutivos más completos obtenidos hasta la fecha para las clusioides. Así, este nuevo árbol de la vida de las clusioides permite esclarecer por primera vez las relaciones entre muchas de sus especies.

"Cabe destacar que esta técnica puede ser implementada, ya sea a partir de material fresco, como a partir de tejido obtenido a partir de colecciones históricas, como los pliegos de herbario, lo que posibilita conseguir muestreos completos para conjuntos de especies que habitan regiones remotas y de difícil acceso", explica Irene Villa Machío, investigadora postdoctoral de la URJC y primera autora de la publicación.

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Adicionalmente, esta herramienta ha proporcionado una mayor comprensión de los complicados procesos biológicos que han dificultado la resolución de las relaciones evolutivas en las plantas clusioides.

"Procesos tales como la hibridación, la duplicación completa del genoma o el reparto incompleto de linajes, que a menudo suceden a una diversificación explosiva, como la que caracteriza a algunos hipéricos de las Américas", añade Andrea Sánchez Meseguer, investigadora del RJB-CSIC que ha dirigido el estudio.

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Además de ayudar a resolver la evolución de las clusioides, las autoras destacan que la metodología propuesta puede adaptarse fácilmente a otros grupos de plantas con flores.

"Los resultados ponen de manifiesto el potencial de las herramientas de captura masiva de dianas genómicas para la reconstrucción de la historia evolutiva de los organismos y para la mejor comprensión de los procesos que han resultado en la extraordinaria diversidad de plantas que actualmente existen en la Tierra", concluye la investigadora del RJB-CSIC Lisa Pokorny que también forma parte del trabajo.

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