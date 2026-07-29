Crivit y Steffi Graf presentan su colección de pádel conjunta

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La marca de moda y equipación deportiva Crivit y la extenista alemana Steffi Graf, la única jugadora en ganar el verdadero 'Golden Slam' -los cuatro 'grandes' y los Juegos Olímpicos- en 1988, han lanzado una colección de pádel de edición limitada desarrollada en colaboración con la jugadora y que incorpora una pala de carbono.

La marca disponible en exclusiva en Lidl presenta una nueva pala de pádel fácil de manejar y fabricada con carbono de 12K. "El equipamiento deportivo debe desarrollarse y fabricarse para ofrecer un uso cotidiano sin renunciar a la calidad ni al rendimiento. El objetivo de la colaboración entre Stefanie Graf y Crivit es hacer que llevar un estilo de vida activo sea lo más accesible y sencillo posible", señaló Robin Ruschke, Head de Marketing de Lidl Stiftung y Co. KG.

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Por su parte, Steffi Graf destacó que uno de los grandes beneficios de los deportes de raqueta, como el pádel o el pickleball, es la posibilidad de disfrutarlos con amigos y familiares.

"A André (Agassi) y a mí nos encanta mantenernos activos y seguir planteándonos nuevos retos, al tiempo que disfrutamos del componente social y de comunidad que hacen del pádel un deporte tan especial. Tanto el pickleball como el pádel son deportes intergeneracionales que nos han permitido compartir tiempo y conectar con nuestros hijos, e incluso reencontrarnos con amigos en esta etapa de nuestras vidas", comentó la extenista alemana.

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La Crivit 12K Carbon Pro es una pala de pádel de alto rendimiento diseñada para jugadores exigentes. Su forma de lágrima, un peso de 370 gramos y un balance neutro proporcionan equilibrio entre potencia y control.

En su núcleo incorpora la tecnología 12K Carbon Tube System que, combinada con el puente Power Core, garantiza la máxima estabilidad y la transferencia de potencia en cada golpe. En el interior, la espuma de alta densidad ofrece precisión y sensibilidad en el golpeo, mientras que el sistema 'Vibration Lock System' mejora la comodidad y reduce las vibraciones para una experiencia de juego más cómoda.

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El diseño se completa con un acabado mate con detalles en plateado y una llamativa abertura del marco en color naranja. Además, la pala incorpora un agarre antideslizante, una correa de seguridad para la muñeca y una funda protectora de neopreno, que refuerzan la calidad y funcionalidad del conjunto.

Las pelotas de pádel que acompañan la colección también destacan por su calidad. Cuentan con la certificación de la Federación Internacional de Pádel (FIP), cumplen los estándares de competición y están fabricadas con un alto contenido en lana, lo que les proporciona una mayor resistencia y durabilidad.

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Los materiales de alta calidad de la colección cápsula de pádel CRIVIT, desarrollada junto a Stefanie Graf, dan forma a una pala especialmente diseñada para jugadores que buscan un alto rendimiento, ofreciendo además una buena relación calidad-precio. La pala estará disponible exclusivamente en Lidl por 59,99 euros en sus más de 730 tiendas en España y la plataforma online.