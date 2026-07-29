Se reanudan por primera vez tras 15 años los vuelos directos entre Alemania y Siria

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Berlín, 29 jul (EFE).- El primer vuelo directo entre Alemania y Siria en casi 15 años va a partir este miércoles del aeropuerto de Düsseldorf (oeste), según ha informado la aerolínea LEAV, que indicó que un acuerdo cerrado entre los Gobiernos de los dos países este mes ha proporcionado el marco legal para restablecer la conexión aérea.

Desde el inicio de la guerra civil en Siria en 2011, los vuelos a Damasco y a otras ciudades sirias habían quedado interrumpidos.

A partir de ahora, un Airbus A320-200 recorrerá la ruta dos veces por semana para Leav, que indicó que la oferta está destinada sobre todo a la amplia comunidad siria en Alemania, "que podrá visitar más a menudo a familiares y amigos en su antiguo hogar", así como a quienes viajan por negocios.

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La aerolínea recalcó que el ministerio de Exteriores alemán sigue advirtiendo en contra de viajar a Siria, donde la situación sigue siendo volátil, entre otros motivos también debido a la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El Ministerio de Exteriores recuerda también a los viajeros que en julio se han producido varios atentados con bomba en Damasco y que en diversas zonas del país siguen produciéndose choques armados entre diversas facciones, así como secuestros y ejecuciones extrajudiciales.

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En Alemania viven aproximadamente 930.000 ciudadanos sirios, de los que gran parte llegaron al país centroeuropeo como refugiados que huían de la guerra civil desencadenada por una revuelta contra el régimen de Bachar al Asad, derrocado a finales de 2024. EFE