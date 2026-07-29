Más de 60.000 niños en Gaza perdieron uno de sus padres en ataques israelíes, dice Sanidad

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Jerusalén, 29 jul (EFE).- Un total de 60.737 menores de edad de Gaza han perdido a uno de sus progenitores en ataques israelíes desde el inicio de la ofensiva israelí, en octubre de 2023, comunicó el ministerio de Sanidad gazatí en un informe publicado este miércoles.

En un recopilatorio de datos sobre las víctimas mortales de la ofensiva, Sanidad (controlado por el grupo islamista palestino Hamás) especificó que 52.095 menores han perdido a su padre, mientras que 5.929, a su madre. Además, 2.713 niños han quedado completamente huérfanos de ambos progenitores en el trascurso de la guerra.

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En total, la ofensiva israelí contra Gaza ha borrado del registro civil a 2.276 núcleos familiares completos, compuestos en su conjunto por 8.858 personas que han fallecido.

Respecto a los datos de orfandad, Sanidad sitúa la Gobernación de Gaza, en el norte de la Franja y donde se sitúa la capital homónima, como aquella en la que más menores han quedado huérfanos.

Allí 19.700 niños han perdido a su padre, 2.083 a su madre y 1.075, a ambos (casi el 50 % del total en toda la Franja).

La segunda región más afectada es la del norte de Gaza, seguida de Jan Yunis (sur), la central y, por último, Rafah (extremo sur de la Franja), que lleva más de año y medio prácticamente deshabitada ante el avance del Ejército de Israel, que ocupa militarmente la zona.

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Según los datos de Sanidad, las fuerzas armadas israelíes han matado a al menos 1.209 personas en sus ataques desde que entró en vigor el alto el fuego, en octubre de 2025.

Desde el inicio de la ofensiva el 7 de octubre de 2023 la cifra se eleva hasta al menos 73.335. EFE