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Los hutíes afirman haber derribado un avión saudí mientras llevaba a cabo "acciones hostiles" contra Yemen

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Los rebeldes hutíes de Yemen han asegurado este miércoles haber derribado un "avión de reconocimiento" perteneciente a Arabia Saudí mientras, ha señalado, la aeronave perpetraba "acciones hostiles" en el espacio aéreo de la provincia de Saada, en el norte del país.

"Las Fuerzas Armadas de Yemen, por la gracia de Dios, han logrado derribar un avión de reconocimiento tipo 'Kariyal', perteneciente al enemigo saudí, mientras este llevaba a cabo acciones hostiles en el espacio aéreo de la provincia de Saada a primera hora de esta mañana, utilizando el armamento adecuado", ha anunciado el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari.

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A renglón seguido, Sari ha advertido en un mensaje en redes que "las Fuerzas Armadas de Yemen seguirán protegiendo la soberanía del país", a la par que ha recalcado tener el "derecho legítimo de responder a cualquier violación".

En la víspera, los hutíes reivindicaron el lanzamiento de misiles balísticos contra un petrolero de Arabia Saudí que trataba de cruzar el estrecho de Bab el Mandeb y evitar así el bloqueo naval impuesto por la insurgencia contra Riad desde hace más de una semana, en represalia por los ataques registrados en el aeropuerto internacional de la capital yemení, Saná, y otras instalaciones.

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