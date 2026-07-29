La nueva aerolínea australiana Koala apuesta por un nuevo modelo para evitar competir contra Qantas y Virgin

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La nueva aerolínea australiana Koala Airlines ha anunciado que está en conversaciones con más de 10 compañías aéreas extranjeras para ofrecer vuelos chárter a sus pasajeros tras su llegada al país, incluidos en paquetes de viajes, como parte de un modelo de negocio diseñado para evitar la competencia con Qantas Airways y Virgin Australia.

Bajo este escenario, Koala prevé ofrecer servicios de transporte de pasajeros en Australia a finales de este año, comenzando con tres aviones Boeing 737 Max, según ha señalado su CEO, Bill Astling, en una entrevista durante una conferencia, tal y como recoge 'Bloomberg'.

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La nueva aerolínea, resultante de la compra de Desert Air Safaris --fundada en 1970-- en 2019, estimaba inicialmente iniciar sus servicios en 2020, aunque el plan se retrasó debido a la pandemia de Covid-19.

"Tenemos que diferenciarnos", ha destacado el máximo mandatario, al tiempo que ha confirmado que trabajan en "un modelo totalmente diferente". Las rutas de Koala podrían incluir lugares como Adelaida o destinos turísticos como Uluru.

Probablemente, Koala no venderá billetes en su propia página web, una estrategia para evitar que las tarifas de la aerolínea se vean socavadas por las de las compañías australianas más consolidadas, según Astling.

En este contexto, el objetivo de la nueva aerolínea australiana es ampliar su flota hasta alcanzar unos 20 aviones.

AUSTRALIA, UN MERCADO AÉREO PROTECCIONISTA

El mercado aéreo nacional australiano ha estado dominado durante mucho tiempo por dos grandes compañías aéreas, Ansett Airlines y la estatal Trans Australia Airlines, desde que el Gobierno australiano introdujera por primera vez la Política de Dos Aerolíneas en 1952.

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Bajo esta política proteccionista, solo las dos aerolíneas estaban autorizadas a operar vuelos entre las capitales de los estados y entre las capitales y los centros regionales designados.

No fue hasta 1990 que el Gobierno flexibilizó la política para permitir la competencia en el mercado. "Si bien muchas compañías aéreas nuevas han entrado en el mercado australiano desde 1990, centrándose principalmente en ofrecer tarifas aéreas más baratas, esto ha provocado casi exclusivamente una competencia insostenible", explica Koala en su página web.

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Actualmente, Koala es una de las varias posibles nuevas incorporaciones en el mercado aéreo australiano, al que se unen otras como Zinc y VietJet.