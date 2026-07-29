La filial mexicana de Cox deja de cotizar en BME Growth y solo negociará sus acciones en la Bolsa de México

Guardar

Cox ha anunciado la exclusión de negociación de las acciones de su filial Cox de México (anteriormente Cox Energy) en BME Growth, lo que obedece a la intención de optimizar su estructura bursátil, según se desprende de un comunicado publicado este miércoles.

Los valores de la compañía estaban disponibles hasta ahora en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) de México y en el BME Growth. Sin embargo, esto era "redundante" tras la incorporación al Mercado Continuo de la sociedad matriz Cox Infrastructure Group y su consolidación como la sociedad cotizada de referencia de Cox.

PUBLICIDAD

La salida de Cox de México de BME Growth se enmarca en el proceso de simplificación de la estructura bursátil y geográfica. Esto permitirá concentrar su presencia en los mercados de capitales y mejorar la eficiencia operativa y administrativa.

El 29 de julio concluyó el plazo de aceptación de la oferta de compra dirigida a los accionistas de Cox de México en BME Growth, tras lo que la firma solicitó formalmente a Bolsas y Mercados Españoles la exclusión de sus acciones.

PUBLICIDAD

Como consecuencia, su contratación está suspendida desde este mismo miércoles hasta que la exclusión sea efectiva, previsiblemente durante los primeros días de agosto.

Cox ha explicado que la exclusión de BME Growth no supone modificación alguna de la actividad, los activos, la estructura societaria o la estrategia del grupo ni de Cox de México. "Cox Infrastructure Group continuará en el Mercado Continuo español y Cox de México mantendrá su cotización en BIVA", ha resumido.

PUBLICIDAD