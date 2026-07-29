La Baleària Women's Cup refuerza su dimensión internacional en la 44 Copa del Rey Mapfre

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La sexta edición de la Baleària Women's Cup volverá a ser una de las grandes protagonistas de la 44 Copa del Rey Mapfre de vela, que se disputa del 1 al 8 de agosto en la bahía de Palma de Mallorca, debido a la creciente presencia de tripulaciones extranjeras.

La principal novedad de esta edición será esa mayor proyección internacional. Junto a la representación española competirán dos equipos italianos, el 'Rudder Rebels' y el 'Italia Team'; el equipo británico 'Merche y Mor'; y el conjunto canadiense 'Magenta Project', integrando una parrilla de 15 equipos en las aguas de Palma.

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La respuesta internacional ha superado las expectativas de la organización. De hecho, el interés despertado por la Baleària Women's Cup ha sido tan elevado que varios equipos no han podido ser admitidos debido al límite operativo de la competición.

Con únicamente seis embarcaciones BluSail 24 disponibles para el sistema de rotación, ampliar el número de participantes supondría reducir el número de pruebas disputadas por cada equipo, algo que la organización ha preferido evitar para garantizar la calidad deportiva del campeonato.

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Esta creciente demanda confirma la proyección de una competición que, edición tras edición, continúa despertando el interés de nuevos clubes y federaciones y que aspira a seguir aumentando su presencia internacional en próximas convocatorias.

Uno de los grandes atractivos deportivos será la defensa del título por parte del Baleària Team del Real Club Náutico de Palma, con María Bover nuevamente al frente de la tripulación. El equipo anfitrión parte como uno de los principales favoritos después de conquistar la edición de 2025, aunque el nivel mostrado por las nuevas tripulaciones internacionales durante las jornadas de entrenamiento anticipa una competición mucho más abierta.

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"Defender el título siempre supone una motivación especial. Sabemos que este año el nivel ha vuelto a subir con la llegada de equipos internacionales muy competitivos, así que tendremos que navegar al máximo desde el primer enfrentamiento. Competir en casa y representar al Real Club Náutico de Palma es un orgullo enorme", señaló María Bover.

Entre los principales aspirantes al triunfo volverá a encontrarse también el equipo del Club Náutico El Balís, liderado por Bárbara Cornudella, que afronta una nueva oportunidad para dar el salto definitivo al primer escalón del podio tras firmar el subcampeonato en las ediciones de 2024 y 2025. La tripulación catalana se ha consolidado como una de las grandes referencias de la Baleària Women's Cup y volverá a presentarse como una de las rivales más exigentes para las defensoras del título.

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Entre los equipos españoles volverá a destacar también la presencia del equipo femenino de la Armada Española, que participa por segundo año consecutivo en la Baleària Women's Cup bajo la dirección de su patrona, Esther Gómez. La tripulación regresa a Palma con el objetivo de seguir consolidándose entre las referencias de la clase y demostrar la progresión experimentada desde su debut en la pasada edición.

"Volver a competir en la Baleària Women's Cup supone una gran oportunidad para seguir creciendo como equipo. Sabemos que el nivel será muy alto y que la presencia de nuevas tripulaciones internacionales hará la competición aún más exigente, pero afrontamos el reto con mucha ilusión y con el objetivo de medirnos con algunas de las mejores regatistas del panorama internacional", afirmó Esther Gómez.

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Para Pedro Marí, director deportivo del Real Club Náutico de Palma, la evolución de la clase confirma el acierto de la apuesta realizada por la organización desde su creación. "La Baleària Women's Cup ha dado un salto de calidad extraordinario. Cada edición aumenta el nivel deportivo y el interés internacional, y eso demuestra que el formato funciona y que la Copa del Rey Mapfre se ha convertido en un referente también para la vela femenina. Este año veremos una competición muy igualada, con equipos que llegan muy bien preparados y donde cualquier detalle puede marcar la diferencia", dijo.

Las quince tripulaciones competirán a bordo de los monotipos BluSail 24, embarcaciones idénticas suministradas por la organización que garantizan la máxima igualdad de condiciones y convierten cada enfrentamiento en un auténtico duelo de táctica, coordinación y habilidad.

Con una combinación de equipos consolidados, nuevas tripulaciones internacionales y un formato que prima la igualdad entre las participantes, la Baleària Women's Cup afronta una de las ediciones más competitivas de su historia. La bahía de Palma volverá a convertirse en el escenario donde algunas de las mejores regatistas del panorama internacional lucharán por uno de los títulos más prestigiosos de la vela femenina.

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