Inicia en Ecuador nuevo juicio contra alcalde de Guayaquil por supuesto retiro de grillete

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Guayaquil (Ecuador), 29 jul (EFE).- Un tribunal de Ecuador instaló este miércoles un nuevo juicio contra el encarcelado alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores del presidente, Daniel Noboa, por la supuesta manipulación y retiro de un grillete electrónico que se le había puesto el año pasado, en el marco de otro proceso judicial.

Este es el segundo juicio que enfrenta la autoridad de la ciudad más poblada del país andino, después de que en marzo pasado otro tribunal iniciara esta etapa en un caso en el que se lo acusa de una supuesta distribución y comercialización ilegal de combustible, denominado 'Triple A'.

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Precisamente en el marco de 'Triple A', un juez ordenó al alcalde que lleve el dispositivo como medida alternativa a la prisión preventiva.

Sin embargo, la Fiscalía asegura que Alvarez no tenía puesto el grillete cuando fue detenido en su casa el pasado 10 de febrero, por otro caso de presunto lavado de dinero, conocido como 'Goleada', también relacionado con su negocio familiar de comercialización de combustibles.

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El supuesto incumplimiento de la medida es una de las razones por las que fue enviado a prisión preventiva, medida que cumple en la Cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad construida por iniciativa de Noboa para albergar a líderes criminales, donde también están otros políticos como el exvicepresidente correísta Jorge Glas.

Esa prisión está ubicada en la provincia costera de Santa Elena (suroeste), por lo que el alcalde fue llevado esta mañana hacia un juzgado de esa localidad para escuchar la audiencia junto a sus abogados.

Según la Fiscalía, el grillete ha generado más de 2.000 alarmas desde que se lo colocaron, en julio del año pasado, incluidas 33 por "pulsera quitada", y 1.515 por "fuera de línea".

Pero Alvarez ha señalado que nunca manipuló el grillete y que las alertas se generaron porque su casa está ubicada en una zona que es "un punto muerto" y porque él, en sus funciones de alcalde, ha recorrido sitios por los que el dispositivo genera alertas automáticas, como terminales terrestres o aeropuertos.

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La autoridad está procesada por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, que se sanciona con penas de cárcel de entre uno y tres años, y está previsto que el juicio dure al menos cuatro días antes de que el tribunal tome una decisión.

De manera paralela, se espera que el próximo domingo termine el juicio por el caso 'Triple A', jornada en la que la Fiscalía anunciará la pena que solicita para Alvarez, sus hermanos y otras dieciocho personas y empresas que están imputadas por un supuesto desvío y contrabando de combustibles. EFE

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