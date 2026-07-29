Illa lamenta el "trágico accidente" mortal en la mina de Cabanasses de Súria (Barcelona)

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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentado el "trágico accidente" que se ha producido este miércoles por la mañana en la mina de Cabanasses de Súria (Barcelona), en el que ha muerto un trabajador de 26 años.

Illa ha trasladado su pésame a la familia y amistades del trabajador y también ha agradecido la labor de los equipos de emergencia que se han desplazado al lugar, ha dicho en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

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Los hechos han sucedido sobre las 11 horas cuando el trabajador se encontraba en uno de los minadores continuos y "supuestamente" se ha derrumbado una pared, según ha informado la empresa en un comunicado.