El presidente surcoreano Lee Jae Myung llega a Chile para reunirse con Kast

Guardar

Santiago de Chile, 29 jul (EFE).- El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, llegó este miércoles a Santiago en el marco de una visita oficial para reunirse con el mandatario José Antonio Kast y estrechar lazos en comercio, seguridad y cooperación en asuntos estratégicos, informó la cancillería en un comunicado.

"Corea del Sur es una entrada a Asia, que es el mercado más dinámico hoy día en el mundo y nosotros necesitamos seguir expandiendo nuestras exportaciones, porque detrás de las exportaciones están los trabajos de buena calidad", destacó el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, tras recibir al líder surcoreano en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

PUBLICIDAD

Lee se reunirá el jueves con Kast en el Palacio de La Moneda (sede de Gobierno), donde sostendrán conversaciones en torno a la modernización del tratado de libre comercio (TLC) entre ambos países.

El acuerdo, vigente desde 2004, fue el primero de este tipo firmado por Corea del Sur con un país extranjero y en conectar Asia Oriental con América Latina, por lo que es prioridad del presidente surcoreano, según afirmó en entrevista con EFE.

PUBLICIDAD

El mandatario destacó la relevancia en la economía "el comercio digital, la inteligencia artificial, las tecnologías limpias, las cadenas de suministro resilientes y la transición hacia la neutralidad de carbono".

En ese sentido, dijo que "el TLC entre Corea del Sur y Chile debe evolucionar para reflejar estas nuevas realidades".

Corea del Sur es un importante aliado comercial para Chile, alcanzando un intercambio total cercano a los 7 mil millones de dólares en 2025, con un crecimiento promedio anual del 6% en los últimos cinco años, según datos del ministerio de Relaciones Exteriores.

PUBLICIDAD

La actualización del tratado que propone busca abrir oportunidades empresariales, apoyar la innovación y fortalecer industrias emergentes, además de incorporar áreas como normas laborales e igualdad de género.

El jefe de Estado surcoreano también adelantó que ambos países firmarán un memorando de entendimiento sobre una asociación en recursos minerales, siendo Chile el mayor productor y exportador de cobre en el mundo.

"El objetivo es trabajar juntos para estabilizar las cadenas globales de suministro de minerales críticos", explicó.

Chile es su segunda parada en la gira por Sudamérica, que comenzó en Brasil, donde se reunió el pasado lunes con su homólogo Lula da Silva, con quien acordó crear un grupo de trabajo para facilitar un acuerdo entre Mercosur y el país asiático.

PUBLICIDAD

El viernes se reunirá en Buenos Aires con el presidente argentino, Javier Milei.