El beneficio de Airbus en el primer semestre aumentó un 47 % a 2.243 millones de euros

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París, 29 jul (EFECOM).- Airbus consiguió un beneficio de 2.243 millones de euros en el primer semestre, un incremento del 47 % respecto al mismo periodo de 2025, en un contexto de negocio marcado por el fuerte aumento de las entregas de aviones tras los problemas del pasado año y una sustancial mejora en el negocio de la defensa.

El grupo europeo, al presentar este miércoles las cifras de la primera mitad del año en un comunicado, confirmó que su objetivo para el conjunto de 2026 es entregar 870 aviones comerciales, y también que confía en obtener un resultado bruto operativo (ebit) ajustado en torno a los 7.500 millones de euros, con un flujo de caja de unos 4.500 millones.

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En los seis primeros meses del ejercicio, su ebit se disparó un 70 % hasta 2.745 millones de euros, gracias al comportamiento de los aviones comerciales, con un incremento del 58 % a 1.950 millones, y a la actividad de defensa, con un salto del 237 % hasta 542 millones.

La otra cara de la moneda fue el negocio de helicópteros, donde el ebit bajó un 4 % a 240 millones de euros.

En cuanto al ebit ajustado, que es un indicador alternativo utilizado por la empresa que excluye elementos no recurrentes como el impacto de provisiones, reestructuraciones, variaciones del tipo de cambio, plusvalías o minusvalías, aumentó un 24 % hasta 2.727 millones de euros.

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El avance de ese ebit ajustado fue del 16 % en los aviones comerciales (hasta 1.987 millones), del 84 % en defensa y espacio (hasta 487 millones), mientras se produjo un retroceso del 4 % en los helicópteros a 240 millones.

El comportamiento fue similar en la facturación, que globalmente progresó un 12 % hasta 33.176 millones de euros.

En los aviones comerciales, la cifra de negocios experimentó un alza del 15 % hasta 23.877 millones de euros gracias a que el número de aeronaves entregadas a sus clientes subió hasta 351 en la primera mitad del año, frente a los 306 del mismo periodo de 2025, pero también gracias a una expansión de sus servicios.

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En la defensa y espacio, los ingresos subieron un 9 % hasta 6.316 millones de euros por una progresión en todas las unidades de negocios.

En los helicópteros, por su parte, la facturación se quedó estancada en 3.680 millones de euros pese a un ligero incremento de las entregas (144 unidades, frente a 138 en la primera mitad de 2025).

Más allá de la actividad pasada, Airbus consiguió entre enero y junio contratos para 886 aviones comerciales (821 si se descuentan las cancelaciones), comparados con los 494 en el mismo periodo del pasado año (402 tras cancelaciones), con lo que su cartera de pedidos a finales del mes pasado era de 9.222 aeronaves.

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En los helicópteros, la compañía obtuvo encargos para 215 unidades, frente a 171 en el primer semestre del pasado año y acumula en total 1.108 pedidos a finales de junio.

En cuanto a la defensa y el espacio, en los seis primeros años de 2026 Airbus firmó contratos por valor de 9.300 millones de euros, una cantidad notablemente superior a los 5.100 millones un año antes.

El consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, que calificó de "buenos" los resultados del primer semestre, sobre todo por el "mayor nivel de entregas de aviones comerciales y el fuerte comportamiento de la defensa y el espacio", reafirmó los objetivos de incrementar la cadencia en todas las unidades de negocio.

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En los aviones comerciales, que es con diferencia la principal división, se mantiene la meta de elevar el ritmo de producción del A220 a 13 unidades al mes para 2028.

Con la familia del A320, se trata de llegar a una cadencia de 70-75 al mes para finales de 2027 y estabilizar la fabricación en 75 a partir de ahí. Con el A330 se quiere llegar a 5 al mes en 2029. Y con el A350 a 12 mensuales en 2028.

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