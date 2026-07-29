Deoleo multiplica por más de 11 su beneficio en el primer semestre tras la devolución de aranceles de EEUU

Guardar

Deoleo, propietaria de marcas de aceite oliva como Hojiblanca o Carbonell, ha registrado un beneficio neto de 19,41 millones de euros durante el primer semestre de 2026, lo que supone un incremento del 1.047% con respecto a los 1,69 millones de euros obtenidos en el mismo periodo del año anterior, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la multinacional española ha precisado que estos resultados se han visto impulsados principalmente por el efecto positivo de la devolución de los aranceles impuestos en Estados Unidos bajo la normativa IEEPA -anulados por el Tribunal Supremo de dicho país-, que aportaron 13 millones de euros (seis millones de euros corresponden a 2025 y siete millones a 2026) al resultado neto, así como por la resolución favorable de un litigio fiscal en España por sobreimposición, con un impacto positivo de 6 millones de euros.

PUBLICIDAD

El importe neto de la cifra de negocios se ha situado en los 393,21 millones de euros entre enero y junio, lo que representa una caída del 8,66% respecto a los 430,53 millones ingresados en el primer semestre del ejercicio precedente, debido a un menor volumen vendido (-2,9%, hasta los 76,8 millones de litros) por la ralentización del consumo en los mercados maduros de España e Italia.

A pesar de la caída en ventas, el resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo se ha disparado un 51,5%, hasta los 32,91 millones de euros.

En el plano financiero, el fabricante de Carbonell y Hojiblanca ha reducido su ratio de endeudamiento hasta las 1,4 veces al cierre del semestre, en comparación con las 1,7 veces registradas al término de 2025. La deuda financiera neta comparable se sitúa en 85,46 millones de euros a cierre de junio.

PUBLICIDAD

((HABRÁ AMPLIACIÓN))