Bomberos controlan incendio industrial en región más poblada de Bolivia tras casi 24 horas

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La Paz, 29 jul (EFE).- Bomberos bolivianos lograron controlar este miércoles un incendio en una fábrica de pinturas en el Parque Industrial en Santa Cruz, la región más poblada y el motor económico de Bolivia, después de un trabajo de casi 24 horas.

El incendio comenzó el martes, cerca de las 15.00 hora local (19.00 GMT) en la fábrica de pinturas American Chemical, sin que se hayan registrado heridos, ni fallecidos.

La empresa señaló en un comunicado de prensa difundido esta tarde que el incendio "ha sido completamente controlado, gracias al trabajo coordinado y la esfuerzo extraordinario de los equipos de emergencia que trabajaron de manera ininterrumpida para superar esta contingencia".

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También anunció que iniciará "una investigación técnica exhaustiva" para establecer las causas del suceso.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Santa Cruz, Paulo Viruez, explicó a los medios que el trabajo que se hizo inicialmente fue "de contención" para evitar que el fuego se propagase a otras áreas.

Indicó que posteriormente se emplearon espumas retardantes y de tipo F500 -un agente encapsulador-, ya que el combustible que estaba ardiendo no podía ser apagado solamente con agua.

Según Viruez, la planta afectada tenía almacenados disolventes como metanol y gasolina, además de contenedores con la pintura fabricada.

"Tenemos cerca de 12 tanques de almacenamiento, de los cuales tres han sido afectados directamente y se ha logrado contener para evitar que se pueda llegar a alcanzar a los otros tanques", precisó.

Policías y agentes de la Guardia Municipal de Santa Cruz fueron desplegados en el lugar para armar un perímetro de seguridad y controlar que ninguna persona se acercase a la zona sin contar con equipos de protección, ya que el humo del incendio "es tóxico", alertó.

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El director general de Medio Ambiente del municipio, Juan Carlos Áñez, precisó que una primera medición de la calidad del aire en la zona afectada fue mala, por lo que instó a que la gente que vive o trabaja cerca del parque industrial evite acercarse a unos "600 metros al contorno de donde se registró el incendio", además de sugerir el uso de barbijos o mascarillas.