Apple Upgrade permite conseguir un iPhone de última generación con un plan de arrendamiento

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Apple ha lanzado un nuevo programa que permite a los usuarios de iPhone, Apple Watch, Mac y iPad actualizar a un nuevo modelo con un plan de arrendamiento y la entrega de su dispositivo en uso para que salga mejor de precio.

La firma de Cupertino se ha asociado con Klarna para ofrecer Apple Upgrade, un programa que facilita el acceso a dispositivos de última generación, más caros, a cambio de un pago mensual establecido en planes de distinta duración.

Apple Upgrade permite conseguir un iPhone y un Apple Watch con planes de doce y 24 meses, y un Mac y un iPad de 24 y 36 meses. El precio de la mensualidad depende del tipo de dispositivo: iPhone desde 17,99 dólares, Apple Watch desde 11,99 dólares, Mac desde 24,99 dólares e iPad desde 11,99 dólares.

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En un comunicado, Apple confirma que si se entrega un dispositivo actual a través del programa Trade In se puede reducir el precio de la mensualidad. Y al finalizar el plazo del arrendamiento, los usuarios pueden adquirir el dispositivo con un pago único o entregarlo y salir del programa.

Apple Upgrade está disponible en Estados Unidos, donde puede contratarse tanto en la web como en las tiendas de Apple. Su implementación, sin embargo, supone la retirada de los Programa de Actualización de iPhone y los Pagos de iPhone.