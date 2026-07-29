Netanyahu afirma que visitará Nueva York durante su próximo viaje a EEUU a pesar de las amenazas de su alcalde

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que visitará Nueva York durante su próximo viaje a Estados Unidos a pesar de las amenazas vertidas recientemente por el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, que contempló abiertamente arrestar al mandatario israelí, contra el que pesa una orden de detención del Tribunal Penal Internacional (TPI) a pesar de que su administración no cuenta con la potestad para ejecutar ducha orden.

"Primero que nada, voy a Nueva York... Voy a decir la verdad frente a este funcionario electo que escupe odio", ha afirmado Netanyahu durante una entrevista con la cadena de televisión Fox News al referirse a las duras críticas de Mamdani.

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En este sentido, ha lamentado que el alcalde está "enfrentando a un grupo de neoyorquinos con otros". "Los está volviendo contra los judíos de Nueva York. Quiero decir, ¿qué estamos, en los años 30? Tanto odio. Tantas mentiras", ha advertido.

Netanyahu tiene previsto viajar de nuevo a Estados Unidos en septiembre para asistir a la Asamblea General de la ONU. Así lo confirmó el propio embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, que ha garantizado que asistirá a la cita y regresará a Israel sin que nadie pueda impedirlo.

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El propio primer ministro israelí ya abordó esta cuestión en una entrevista anterior, durante la cual acusó a Mamdani de defender abiertamente los crímenes del movimiento islamista Hamás durante los ataques de las milicias palestinas del 7 de octubre contra territorio israelí.

Sin embargo, sobre Netanyahu pesa una orden de arresto del TPI por crímenes de guerra y contra la humanidad al ordenar la ofensiva del Ejército israelí contra la Franja de Gaza. El problema reside en que Estados Unidos no forma parte de la corte ni reconoce la validez de sus decisiones.

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