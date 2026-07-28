Netanyahu describe como "excelente" su encuentro con Trump en la Casa Blanca

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha considerado "excelente" su encuentro de este martes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurando que ha mantenido "una de las mejores conversaciones" con un mandatario estadounidense.

"Acabo de terminar una reunión excelente con el presidente Trump. Y cuando digo 'excelente', no son palabras vacías (...) Una de las mejores conversaciones que he mantenido jamás con un presidente de Estados Unidos, nuestro amigo Donald Trump", ha subrayado en un vídeo difundido en redes sociales.

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El jefe del Ejecutivo israelí ha declarado que la conversación con el inquilino de la Casa Blanca ha estado "marcada por una colaboración plena, por el apoyo mutuo y por el entendimiento de nuestro objetivo común: garantizar que Irán no disponga de armas nucleares".

"Todo su equipo directivo estaba presente, al igual que el nuestro, y también ha sido una oportunidad para intercambiar ideas y coordinar asuntos importantes para la seguridad y el futuro del Estado de Israel", ha relatado.

La reunión entre los dos dirigentes ha tenido lugar antes del funeral del senador Lindsey Graham, en Washington, al que también han acudido Netanyahu y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que también ha sido recibido por Trump durante la jornada.

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Por su parte, desde Washington se han limitado a señalar en un escueto mensaje emitido por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que sendas reuniones han sido "positivas y productivas".