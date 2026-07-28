Miércoles 29 de julio de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 28 jul (EFE).-

Teherán.- El presidente iraní, Masud Pezeshkian, cumple dos años en el poder con un país inmerso en una sucesión de crisis, marcado por dos guerras con Israel y Estados Unidos, una economía cada vez más deteriorada y una represión recrudecida por las protestas antigubernamentales de enero pasado.

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Cap Ferret (Francia).- En Francia las llamadas 'tormentas de fuego' agravan el megaincendio de la Gironda (suroeste) que ha quemado ya 42.000 hectáreas.

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Kumamoto (Japón).- Seguimiento del terremoto de magnitud 7,1 que golpeó a la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón, y que provocó la muerte de al menos una persona y heridas en 80.

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Lima.- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, inicia sus actividades oficiales como jefa de Estado presidiendo el gran desfile cívico y militar por las fiestas de la independencia del país.

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Nicosia.- El secretario general de la ONU, António Guterres, de visita en Chipre, se encuentra hoy en una reunión trilateral con el presidente de Chipre, Nikos Jristodoulides, y con el líder de la comunidad turca del norte de Chipre, Tufan Erhürman.

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Quito.- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, realiza una visita oficial a Ecuador por invitación de su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa. Palacio de Carondelet.

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Sinjil (Cisjordania).- Una veintena de vecinos del pueblo palestino de Sinjil, al noreste de Ramala (Cisjordania), conforman cada noche de una patrulla nocturna para vigilar el valle con linternas y enfrentarse a los colonos israelíes que, con frecuencia, atacan a sus vivendas y su ganado.

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Río de Janeiro.- Provocador, disruptivo, irreverente y radical, Renan Santos aspira a convertirse en presidente de Brasil sin haber ocupado nunca un cargo de elección popular y con un discurso que combina el liberalismo económico del presidente argentino, Javier Milei, con la mano dura del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele.

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Berlín.- El bloque conservador del canciller Friedrich Merz en la Cámara Baja o Bundestag elige al nuevo jefe del grupo parlamentario tras la dimisión de Jens Spahn por una polémica sobre el uso de un vientre de alquiler.

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Berlín.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, oficializa los ceses y nombramientos de ministros anunciados por el canciller Friedrich Merz en el curso de la remodelación de su gabinete.

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Bruselas.- El Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias (CECRE), cerebro operativo del Mecanismo de Protección Civil de la UE, abre este miércoles sus instalaciones a la prensa para explicar el despliegue de medios europeos contra los incendios en España y Francia.

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Damasco.- En las estrechas y ruidosas callejuelas de Al Hamidiya, el mercado más antiguo de Damasco, ha comenzado la cuenta atrás para que los billetes con el rostro del derrocado Bachar al Asad dejen de circular definitivamente mañana, 30 de julio, culminando una histórica reforma monetaria que quita dos ceros a la libra siria y borra casi una década de iconografía del régimen anterior.

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La Habana.- La reducción del aparato del Estado -incluidos varios ministerios- y el paquete de profundas reformas económicas que promete liberalizar y descentralizar la devastada economía cubana son los platos fuertes de la primera sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, legislativo unicameral) que arranca este miércoles en La Habana.

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Washington.- La Reserva Federal de EE.UU. se pronuncia sobre los tipos de interés, tras dos días de reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), y después de nuevas peticiones del presidente de Donald Trump de rebajar las tasas.

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Miami.- La NASA revela en una rueda de prensa los detalles del lanzamiento al espacio del telescopio Nancy Grace Roman, que tendrá un campo de visión al menos 100 veces mayor que el del Hubble y será capaz de medir la luz de mil millones de galaxias, programado para el 30 de agosto.

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París.- Francia registra su cuarta ola de calor.

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Londres.- Se emite la alerta sanitaria de calor de nivel ámbar para Londres.

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San Salvador.- El trabajo para restaurar una zona manglar de El Salvador es liderada por un grupo de mujeres de la comunidad costera Barra de Santiago (zona occidental), quienes reconocen la importancia de proteger dicho ecosistema, hogar de diversas especies de animales y plantas.

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Ciudad de Panamá.- Organizaciones ambientalistas y activistas agrupados en la llamada Mesa Técnica para el Cierre de Minas en Panamá presentan a la prensa sus hallazgos sobre la auditoría integral a la mina Cobre Panamá, de la canadiense First Quantum Mineral e inhabilitada por orden judicial desde noviembre de 2023, realizada por la multinacional suiza SGS a pedido del Gobierno panameño, que evalúa el futuro del yacimiento.

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Miami.- Medios de toda América debaten sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) y cómo adaptarse a ella en un encuentro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) este miércoles en Miami, donde también se lanza un laboratorio con Google News Initiative para enseñar esta tecnología.

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Bhit Shat (Pakistán).- Aniversario del santo sufí Shah Abdul Latif en Bhit Shah.

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Chonburi (Tailandia).- El zoológico abierto de Khao Kheow ha dado la bienvenida a una capibara hembra recién nacida llamada Nong Wan.

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Londres.- El teatro Shakespeare's Globe de Londres apuesta por el flamenco para reinventar una de las comedias más sofisticadas de William Shakespeare, 'Trabajos de amor perdidos' (1598), en una producción que combina verso isabelino, cante, guitarra y baile con un elenco que incluye a varios artistas españoles.

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Londres.- El Museo Imperial de la Guerra acoge 'La infancia en tiempos de guerra', una exposición interactiva que explora cómo los niños han vivido los conflictos desde 1914 hasta la actualidad, mostrando la capacidad de adaptación y resiliencia en la infancia frente a circunstancias extraordinarias y desafiantes.

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