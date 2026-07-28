Microsoft avisará en agosto a las empresas de que la activación de Windows por KMS debe validarse por hardware

Guardar

Microsoft integrará a partir de agosto de este año un sistema en Windows que se encargará de dar avisos de preparación y registros de advertencia para comprobar si el servidor cumple con los requisitos de seguridad por hardware.

Windows Server 2025 ofrecerá mensajes de preparación para evaluar si un 'host' KMS está listo para la seguridad basada en 'hardware', según ha publicado Microsoft en su web.

KMS son las siglas de Key Management Service (Servicio de Administración de Claves), la tecnología que utiliza Microsoft para que empresas y grandes organizaciones puedan activar miles de ordenadores a la vez de forma automática y centralizada.

"A medida que los atacantes han explotado servidores KMS falsos o clonados, las organizaciones se enfrentan a un mayor riesgo de cumplimiento y de licencias", señala Microsoft en su comunicado.

De hecho, Microsoft ha señalado la obligación de uso de 'hardware' moderno para certificar la presencia de un chip TPM (Módulo de Plataforma Segura), ya que "la validación respaldada por 'hardware' ofrece una mayor protección contra el uso indebido de las activaciones y mejora la confianza en la identidad de los dispositivos".

PUBLICIDAD

El objetivo de este cambio es frenar la piratería que se sirve de activadores por 'software' y detener el uso de licencias de volumen de forma irregular al montar servidores KMS no autorizados.

Es el primer paso antes de la aplicación obligatoria de la validación por 'hardware' para ofrecer el margen necesario para que las organizaciones adapten o renueven sus servidores. Es decir, que puedan evaluar con tiempo la infraestructura de equipos de su empresa.

PUBLICIDAD

Cuando la medida pase a ser estrictamente obligatoria en futuras versiones, los equipos o servidores que no cumplan los requisitos no podrán validar licencias. Lo que sucederá a continuación es que los equipos terminarán perdiendo la activación, y aunque no se bloquearán por completo, sí que pasarán a estado de no licencia.

En este estado, mostrarán la famosa marca de agua, el sistema bloqueará las opciones de personalización y las empresas podrían tener problemas de cumplimiento y auditoría de licencias.

Los administradores podrán ver los mensajes de preparación en la línea de comandos y a través del visor de eventos a partir de agosto en windows Server 2025. Será en la próxima versión LTSC (la versión de máxima estabilidad) de Windows Server cuando Microsoft exija la comprobación por chip TPM como requisito estricto y obligatorio, aunque la compañía no ha detallado una fecha concreta para ello.

PUBLICIDAD

Este cambio no afectará a los usuarios particulares con equipos con Windows normales o domésticos y es una medida que solo se aplica a la infraestructura corporativa.