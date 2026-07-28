Israel mata en Gaza a un miembro de Yihad Islámica y a un comandante de la Policía de Hamás

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El Ejército de Israel ha afirmado este lunes haber "eliminado" a un supuesto miembro de Yihad Islámica, al que ha atribuido "atentados" contra tropas israelíes, así como a un comandante de la Policía del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), tras llevar a cabo ataques contra la Franja de Gaza durante este fin de semana.

El presunto integrante de Yihad Islámica, muerto en ataques a manos de la fuerza castrense israelí contra el sur de la Franja de Gaza, responde al nombre de Abu Alrish, según ha indicado la portavocía de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un mensaje publicado en redes sociales en el cual han sostenido que el mismo "llevó a cabo atentados contra tropas de las FDI y contribuyó al restablecimiento de las capacidades de la organización terrorista Yihad Islámica".

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Por otra parte, este fin de semana ha sido "eliminado" en ataques israelíes contra el norte de la Franja de Gaza el comandante de la Policía de Hamás y subcomandante del pelotón en el brazo armado de la organización, Abd Al Naser Al Aziz Maqadmeh. A este, el Ejército de Israel le ha atribuido el haber "impulsado atentados terroristas contra civiles israelíes y tropas de las FDI".

"Los terroristas representaban una amenaza para las fuerzas y fueron eliminados mediante ataques aéreos de precisión", ha defendido la autoridad militar remarcando que sus tropas están "desplegadas" en aras de "seguir actuando para eliminar cualquier amenaza".

Este mismo lunes, las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, han lamentado que al menos tres palestinos han muerto y otros doce han resultado heridos en ataques perpetrados por las FDI durante el último día.

Concretamente, el Ministerio de Sanidad ha indicado que son ya 1.203 los fallecidos y 3.900 los heridos por causa de ataques acometidos desde el alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 al calor de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

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