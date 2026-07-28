Descarrilamiento provoca derrame de 60.000 litros de químico en estado mexicano de Sonora

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Ciudad de México, 27 jul (EFE).- Un tren de carga del Grupo México Transportes, antes conocida como Ferromex, se descarriló en el municipio de Naco, en el norteño estado mexicano de Sonora, y provocó el derrame de casi 60.000 litros de hidrosulfuro de sodio, informó este lunes la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

El accidente ocurrió en las inmediaciones del rancho Potrero El Cobre, situado en el ejido Cuauhtémoc, donde varias unidades ferroviarias se salieron de las vías y una parte de la sustancia química quedó liberada.

La dependencia ambiental indicó que no se registraron personas lesionadas y señaló, de manera preliminar, que el derrame no representa un riesgo inmediato para la población cercana, aunque mantiene las investigaciones corresponentiendes.

"La Procuraduría realiza acciones de inspección, vigilancia y evaluación ambiental para determinar la extensión de las afectaciones al medio ambiente y verificar el cumplimiento de las medidas de respuesta de la empresa responsable", afirmó la entidad.

Tras recibir el reporte, personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil acudió a la zona, donde ya trabajaban cuerpos de emergencia y representantes de las empresas involucradas, según el comunicado de Profepa.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) inició monitoreos y tomó muestras del líquido vital y del suelo, para identificar posibles impactos ambientales derivados del incidente y establecer el alcance de la contaminación.

La Profepa también desplegó personal para reforzar las tareas técnicas de inspección, vigilancia y evaluación ambiental, mientras autoridades federales, estatales y municipales coordinan la atención de la contingencia y las investigaciones sobre lo ocurrido.

La Procuraduría precisó que continuará con las diligencias necesarias para determinar la magnitud de los daños ambientales ocasionados por el material peligroso y definir las medidas que deberán aplicarse en el lugar.

El comunicado no detalló, en primera instancia, la causa del descarrilamiento, el número exacto de unidades ferroviarias afectadas, la superficie alcanzada por el derrame, ni si la sustancia llegó a corrientes o depósitos de agua. EFE