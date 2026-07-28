La Velada del Año de Ibai Llanos se siguió desde 34 millones de dispositivos

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(Corrige las cifras del primer y segundo párrafo)

Sevilla (España), 28 jul (EFE).- La Velada del Año de Ibai Llanos, el evento de boxeo entre creadores de contenido, 'influencers' y 'youtubers' mezclado con conciertos, se siguió desde más de 34 millones de dispositivos y tuvo un pico de audiencia de 8,7 millones de dispositivos en su emisión por redes sociales este pasado sábado, desde el estadio de La Cartuja de Sevilla (sur de España).

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El espectáculo, explicó la organización en una nota de prensa, se siguió desde unos 34 millones de dispositivos: más de 20 millones se conectaron a través de YouTube, y cifras superiores a los 7 millones en Twitch y de 6,5 millones en TikTok.

De media, detallaron desde La Velada del Año, hubo 6,1 millones de dispositivos conectados al directo de los combates y conciertos, y un pico de audiencia de 8,7 millones.

La Velada del famoso 'streamer' español Ibai Llamos reunió este año a músicos como Juanes, Bad Gyal, Yandel o Eladio Carrión, con influencers que se enfrentaron a puños.

El espectáculo —diez creadores de contenido, 'influencers' o 'youtubers' boxeando por parejas con música en vivo entre combate y combate— tenía tres grandes peleas 'estrella': Fabiana Sevillano y La Parce; Plex y FernanFloo (por el reciente noviazgo de Plex con la cantante Aitana); e IlloJuan y The Grefg.

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La Velada del Año "fue una edición más la referencia del entretenimiento mundial en Internet, con la comunidad hispanohablante volcada con sus creadores y artistas favoritos durante más de ocho horas de 'streaming' en directo", subrayó la organización.

En la edición de 2026 Ibai Llanos apostó por la emisión en multiplataforma, lo que supuso, indicaron los organizadores, que el espectáculo llegase "a más hogares y pantallas que nunca" convirtiendo La Velada del Año en "el primer gran evento de 'streaming' en España retransmitido en directo y de forma simultánea en tres plataformas, YouTube, Twitch y TikTok".

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Además de quienes lo vieron a través de Internet, en el estadio de La Cartuja había 80.000 espectadores. EFE