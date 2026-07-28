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La Generalitat levanta el confinamiento en la localidad de La Vall d'Uixó

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La Generalitat Valenciana ha levantado el confinamiento en toda la localidad castellonense de La Vall d'Uixó, afectada por el incendio declarado hace cuatro días, tal y como estaba previsto.

Según ha informado el '112 Comunitat Valenciana', se mantienen las medidas de evacuación y confinamiento en el resto de municipios afectados por el fuego hasta las 23.59 horas de hoy, 28 de julio.

Esta mañana diferentes medios aéreos ya trabajaban por toda la zona para intentar controlar el incendio, han apuntado las mismas fuentes. Por el momento, el fuego tiene un perímetro aproximado de 72 kilómetros y ha calcinado unas 8.500 hectáreas.

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